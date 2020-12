Ligue des champions : Le PSG face à son destin contre Manchester United

Au «Théâtre des rêves», le PSG va tenter d’entretenir le sien. Loin d’offrir toutes les garanties depuis le début de la saison, le club de la capitale va jouer une grande partie de son avenir en Ligue des champions, ce mercredi, sur la pelouse de Manchester United qui pourrait devenir l’antre de ses cauchemars en cas de défaite.

Thomas Tuchel et ses joueurs connaissent la marche à suivre pour filer en 8es de finale. Et elle passe par un nouveau succès dans le nord de l’Angleterre, une semaine après celui arraché contre le RB Leipzig (1-0). Pour y parvenir, ils devront reproduire l’exploit réalisé en février 2019, lorsque Paris était devenu la première équipe française à s’imposer à Old Trafford, sans Neymar mais avec un Kylian Mbappé buteur. Une forteresse imprenable cette saison sur la scène européenne, où Leipzig (5-0) et le Basaksehir Istanbul (4-1) ont été corrigés chacun leur tour.

C’est une question de survie pour Paris sans aucune marge en raison de ses deux revers concédés lors de la phase aller face à cette même équipe mancunienne (1-2) et le club allemand (2-1). Car une nouvelle défaite conjuguée à une victoire de Leipzig en Turquie un peu plus tôt placerait le champion de France au bord d’un gouffre avant la dernière journée, où la formation d’outre-Rhin n’aura besoin que d’un point face à des Anglais déjà qualifiés, pour éliminer le vice-champion d’Europe dès la phase de groupes.

Un scénario cataclysmique que le PSG n’a jamais connu depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club en 2011 et qui provoquerait un important remue-ménage. Pour se l’éviter, les coéquipiers de Marquinhos, qui vont retrouver un Edinson Cavani en grande forme, vont devoir afficher un visage plus séduisant et convaincant que celui entrevu ces dernières semaines, et pas plus tard que, samedi dernier, contre Bordeaux (2-2). «On n’est pas ici pour trouver des excuses. On est ici pour montrer le meilleur visage possible», a confié Tuchel, qui attend beaucoup plus de maîtrise de son équipe.

«On va essayer de gagner, d’avoir la possession, parce que c’est un style qui donne beaucoup de confiance», a ajouté le coach allemand. Ce dont Neymar et Kylian Mbappé ont besoin. Le Brésilien n’a pas encore retrouvé tout son éclat depuis son retour de blessure, alors que le champion du monde tricolore reste sur huit matchs sans marquer sur la scène européenne. La perspective de pouvoir atteindre la barre symbolique des 100 buts sous le maillot du PSG pourrait avoir une influence négative sur ses performances. «C’est une question de temps. Ça va arriver», a rassuré Thomas Tuchel. Ce mercredi serait le mieux pour lui et Paris.