NBA : Coupé par les Clippers, Joakim Noah pourrait prendre sa retraite

Le pivot international français Joakim Noah pourrait prendre sa retraite. L’intérieur a été libéré mardi de son contrat avec les Los Angeles Clippers et s'oriente vers une fin de carrière, d’après son agent.

À 35 ans, «Jooks» a disputé 13 saisons au sein de la NBA et pourrait «très probablement» se retirer des parquets, a confié à ESPN son représentant. L’intérieur possédait une année de contrat non garantie mais la franchise californienne a décidé de mettre un terme à leur collaboration.

ESPN story on Joakim Noah -- one of the era's most thoughtful and tenacious players -- exiting the Clippers and headed toward retirement. https://t.co/XZ50GT1ZmS

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 2, 2020