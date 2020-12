Ligue 1 : Andy Delort positif au covid-19 pour la deuxième fois en trois mois

Montpellier va encore devoir se passer d’Andy Delort. L’attaquant a annoncé, ce jeudi, avoir été testé positif au covid-19 pour la deuxième fois en trois mois et sera forfait pour affronter le PSG, samedi, en Ligue 1.

L’international algérien était victime de symptômes depuis le début de la semaine. Et les résultats sont venus confirmer ses craintes. «Depuis lundi, j’ai des symptômes. J’ai une grosse, grosse fatigue. J’ai été testé positif à la Covid-19 une seconde fois en trois mois. Je suis donc forfait pour Montpellier-PSG», a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.

Andy Delort avait déjà contracté le virus juste avant le début de la saison et avait dû renoncer à la 1ère journée à Rennes. Et son absence est un coup dur pour le club héraultais, qui occupe la 5e place du classement à seulement deux points du club de la capitale. Car depuis le début de la saison, Delort est impliqué sur la moitié des buts de son équipe (21 buts) avec six réalisations et quatre passes décisives.

Ce choc à la Mosson devait également marquer ses retrouvailles avec Neymar et surtout Leandro Paredes, avec lesquels il s’était accroché la saison dernière. «Paredes me manquait tellement en plus», a-t-il glissé avec une pointe d’humour. Mais il pourrait ne pas attendre trop longtemps avant de recroiser l’Argentin. Le match retour au Parc des Princes est prévu fin janvier.