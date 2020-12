Ligue des nations : Espagne, Italie, Belgique… quel adversaire pour les Bleus ?

L’équipe de France connaîtra ce jeudi son adversaire pour les demi-finales de la Ligue des nations entre la Belgique, l’Espagne ou l’Italie, qui sera le pays hôte du «Final 4».

Si les quatre nations penseront évidemment à l’Euro 2021 (11 juin-11 juillet), les Bleus regarderont tout de même le tirage au sort de ce dernier carré programmé du 6 au 10 octobre 2021. Au menu en Italie (Milan, Turin) dans moins d’un an, demi-finales, petite finale et finale pour déterminer le successeur du Portugal, premier lauréat de ce trophée en 2019.

Sur le papier, la formation italienne, entraînée par Roberto Mancini, semble être la plus abordable pour les champions du monde. Certes, les coéquipiers de Marco Verratti sont talentueux mais apparaissent encore trop timorés et jeunes pour faire chavirer le navire bleu qui a impressionné le mois dernier au Portugal (victoire 0-1).

Car ensuite, l’Espagne, si elle paraît également jeune, est peut-être plus talentueuse. Avec Luis Enrique aux commandes, les Fati, Oyarzabal, Olmo et autre Ferran Torres, qui ont infligé un 6-0 à l’Allemagne en novembre, peuvent décemment se montrer dangereux.

A moins que les hommes de Didier Deschamps n’héritent de la Belgique pour une revanche bouillante de la demi-finale de Coupe du monde 2018 lorsque les Bleus s’étaient imposés 1-0 grâce à un but de Samuel Umtiti.

A noter que le vainqueur du tournoi final remportera 6 millions d'euros. Le finaliste touchera 4,5 millions d’euros, le troisième 3,5 millions d’euros et le dernier 2,5 millions d’euros. Et en cette période de crise sanitaire et de pertes d’argent, les fédérations ne seront pas contre un petit chèque.

