Ligue des nations : une revanche France-Belgique en demi-finale

L'équipe de France retrouvera la Belgique en demi-finale de la Ligue des nations en octobre 2021 en Italie, selon le tirage au sort réalisé jeudi.

Ca promet ! Les retrouvailles tant attendues (surtout en Belgique) entre les Bleus et les Diables Rouges sont donc programmées pour dans moins d'un an lors du Final-4 de la Ligue des nations.

Eliminés en demi-finale du Mondial 2018 (1-0) sur un but (et une démarche) de Samuel Umtiti, les hommes de Roberto Martinez, considérés comme le grand favori pour le titre final et l'équipe la plus séduisante du tournoi, n'avaient pas digéré cette défaite.

Programmé trois mois après l'Euro prévu à l'été 2021 (11 juin-11 juillet), ce Belgique-France devrait opposer les mêmes têtes d'affiches qu'à Saint-Pétersbourg : Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Eden Hazard côté belge, Hugo Lloris, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann côté français.

Dans l'autre demi-finale, ce sont deux sélections rajeunies qui s'affronteront. Les Italiens tenteront d'être sacrés à domicile, en commençant leur tournoi face à l'Espagne de Luis Enrique, une sélection qui a été un de leurs adversaires les plus coriaces ces dernières années.

«Le plateau était très relevé de toute façon, a confié Didier Deschamps. La Belgique est à la première place du classement FIFA, c'est dire sa valeur. On les avait affrontés au Mondial 2018 avec le bonheur qu'on connaît. Cette génération a continué à être performante pendant deux ans, elle s'appuie sur une majorité de joueurs présents en 2018. Ce seront donc des retrouvailles, ce sera quelque chose d'agréable de savoir qu'en octobre 2021 on aura cet adversaire là. Il y aura peut-être un sentiment de revanche pour eux, mais pas pour nous.»

Final 4 de la Ligue des Nations 2020/2021 : Belgique - France en demi-finale #FiersdetreBleus pic.twitter.com/eshhaeS7Fw — Equipe de France (@equipedefrance) December 3, 2020

A noter qu'une dotation financière, qui s'élevait en 2019 entre 6 et 2,5 millions d'euros selon le classement final, est en jeu dans cette compétition lancée en 2018 par l'UEFA pour multiplier les matches à enjeu entre deux grands tournois.