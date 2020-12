NBA : Énorme prolongation de contrat avec les Lakers pour LeBron James

Un contrat de 85 millions de dollars (70.1 millions d’euros) sur deux ans. La vedette des Los Angeles Lakers, LeBron James, va signer une prolongation de contrat de deux saisons avec la franchise californienne.

«King James» est désormais lié avec les Lakers jusqu’en 2023, ont rapporté mercredi les médias américains en citant Rich Paul, son agent. Il touchera 41,2 millions de dollars (34 millions d’euros) pour la saison 2021/22 et 44,5 millions (36.7 millions d’euros) pour l'exercice 2022/23. Soit un record pour un contrat de cette durée.

New story: LeBron James re-upped with the Lakers on Wednesday with a deal that will take him through his 20th season and on the brink of his 40s https://t.co/zbBco9AU9H

— Dave McMenamin (@mcten) December 2, 2020