Real Madrid : Zinedine Zidane bientôt licencié ?

L’avenir de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid ne semble plus que tenir à un fil. Et il pourrait céder, la semaine prochaine, en cas d’élimination dès la phase de groupe de la Ligue des champions.

L’ancien meneur des Bleus était déjà dans une position inconfortable. Le nouveau revers concédé, cette semaine, sur la pelouse du Shakhtar Donetsk (2-0) est venu fragiliser encore un peu plus sa position. S’ils étaient désireux dans un premier temps de laisser du temps à l’entraîneur aux trois Ligue des champions, deux Coupe du monde des clubs, deux titres de champion d’Espagne et deux Supercoupe d’Europe et d’Espagne avec le club madrilène, les dirigeants réfléchiraient de plus en plus sérieusement à son licenciement, même si le natif de Marseille bénéficie de quelques soutiens en interne.

Alors que le Real, qui n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs (un nul et trois défaites), se déplace, ce samedi, à Séville en Liga, Zidane jouera sa tête quatre jours plus tard lors de la réception du Borussia Mönchengladbach en C1. Seulement 3e de leur groupe, les coéquipiers de Sergio Ramos sont en mauvaise posture, mais ils ont toujours leur destin entre les mains pour se hisser en 8es de finale. Mais ils doivent impérativement battre le club allemand pour ne pas dépendre du résultat entre le Shakhtar et l’Inter.

Une nouvelle défaite serait en revanche synonyme d’élimination et de renvoi pour Zinedine Zidane, quelque peu désabusé par les performances de son équipe. Et son remplaçant serait même déjà trouvé en la personne de Mauricio Pochettino. Sans club depuis son renvoi de Tottenham, en novembre 2019, le coach argentin n’a jamais caché son envie d’entraîneur un jour les Merengue et aurait déjà été sondé par l’État-Major madrilène il y a quelques semaines.

L’autre solution mène à Raul, ancienne gloire du Real Madrid et actuel entraîneur de l’équipe réserve. Mais déjà dans la difficulté par le passé, Zinedine Zidane a toujours su relever. En fera-t-il une nouvelle démonstration ? Réponse dans les prochains jours.