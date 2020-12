Vidéo : Romain Grosjean a fait son retour sur le circuit de Bahreïn

Il a fait son retour sur les lieux de son terrible accident. Quatre jours seulement après son effroyable crash au Grand Prix de Bahreïn et au lendemain de sa sortie de l’hôpital, Romain Grosjean est revenu, ce jeudi, sur le circuit de Sakhir.

Le pilote français est apparu avec une botte orthopédique au pied gauche et les mains entièrement bandées pour protéger ses brûlures. Accompagné de sa compagne Marion Jollès-Grosjean, il a échangé avec les membres de son écurie Haas ainsi que son patron Guenther Steiner. Il a également tenu à remercier les commissaires et aux médecins qui ont participé à son sauvetage, alors qu’il était prisonnier des flammes.

It’s a pretty emotional garage right now as Romain catches up with all of the team #HaasF1 #SakhirGP pic.twitter.com/FFze5emb62

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 3, 2020