Vendée Globe 2020 : Samantha Davis abandonne la course après une «violente collision»

La navigatrice britannique Samantha Davis est contrainte d'abandonner le Vendée Globe à la suite d'une «violente collision» avec un Ofni (objet flottant non identifié).

«Malheureusement je ne peux pas réparer toute seule, il y a trop de dégâts, notamment dans la quille, il faut sortir le bateau de l’eau. Je dois abandonner le Vendée globe», a fait savoir Sam Davis, citée par le Vendée Globe.

«Sam Davies ne peut assurer seule en mer les réparations et les vérifications pour poursuivre sa course en sécurité», avait également précisé son équipe dans un communiqué.

La navigatrice va faire escale au Cap (Afrique du Sud), pour inspecter et réparer son bateau, avant de repartir hors-course. Car Samantha Davis est bien décidée à poursuivre sa mission : «La course s’arrête mais j’espère que l’aventure ne s’arrête pas. J’ai toujours dit que ma mission était de faire le tour du monde sur ce bateau. Pour moi, mais aussi pour Initiatives-Cœur, pour mécénat chirurgie cardiaque. Si je peux remettre le bateau en état et repartir, je suis motivée pour le faire».

En attendant, au Cap, elle retrouvera un autre malheureux de la course, Sébastien Simon, lui aussi contraint à l'abandon la veille. «Je pense qu’on va pleurer ensemble ce soir avec une bière», a souligné Sam Davis.