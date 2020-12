Coupe d'Automne des nations : le XV de France s'incline de justesse en finale contre l'Angleterre (22-19)

Le XV de France s'est incliné en finale de la première édition de la Coupe d'automne des nations contre l'Angleterre (22-19) en prolongation.

Quel match ! La jeune garde tricolore sur laquelle s'est appuyée Fabien Galthié a donné des sueurs froides aux Anglais chez eux. Elle a surtout fait regretté les nombreuses critiques de la presse britannique et notamment de l'entraîneur du XV de la Rose Eddie Jones qui s'était quelques peu moqués d'elle et de son inexpérience.

«Je pense que les gars ont fait honneur au maillot, a confié Fabien Galthié. Ils ont mis tout ce qu'il fallait. Il faut reconnaître la défaite même si c'est frustrant parce que le match s'est joué sur des décisions. J'espère que les joueurs ont donné du plaisir aux supporters. Aujourd'hui, une autre équipe de France était sur le terrain et elle a réalisé une performance. Je suis partagé parce qu'ils ont fait honneur au maillot mais perdre sur des décisions, c'est difficile.»

Car s'ils prennent une petite revanche sur la défaite subie lors de la première journée du Tournoi des six nations en février (24-17), la seule qu'ils aient concédée en 2020, les Anglais ont dû attendre la prolongation pour remporter ce tout premier tournoi.

