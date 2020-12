Ligue 1 : Le PSG résilie le contrat de Jesé

Il restera comme l’un des plus grands flops de l’histoire du PSG. Arrivé à l’été 2016 pour 25 millions d’euros en provenance du Real Madrid, Jesé a vu son contrat, qui courait jusqu’en juin prochain, être résilié, ce dimanche, par le champion de France.

En un peu plus de quatre ans à Paris, l’attaquant espagnol n’aura joué que 18 matchs et inscrit deux buts toutes compétitions confondues sous le maillot parisien. Présenté comme un grand espoir, l’ancien madrilène, aujourd’hui âgé de 27 ans, n’est jamais parvenu s’imposer dans la capitale.

Ces différents prêts à Las Palmas, Stoke City, au Betis Séville ou encore au Sporting Lisbonne se sont également révélés peu concluants et ne lui ont pas permis de se relancer.

Cette saison, Jesé, dont le salaire était estimé à plus de 400 000 euros par mois, est apparu à deux reprises, à Lens (1-0) et Nîmes (0-4) en Ligue 1, et a joué 22 minutes au total. Mais il s’est davantage fait remarquer pour son surpoids que pour ses qualités. Et cet échec pourrait être un lourd fardeau pour la suite de sa carrière.