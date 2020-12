Ligue 1 : Lille bat Monaco (2-1) et maintient la pression sur le PSG

Le Losc a repris sa deuxième place en Ligue 1 en battant Monaco (2-1), dimanche, lors de la 13e journée.

Trois jours après sa qualification pour les 16es de finale de la Ligue Europa, Lille a enfin réussi à s'imposer en championnat après un match européen cette saison, a pris les trois points grâce à des résultats de Jonathan David (53e) - recruté contre 27 millions d'euros et auteur de son 2e but -, et de celui qui ne s’arrête plus depuis le début de la saison, Yusuf Yazici (65e).

Dominateurs tout au long de la partie, les hommes de Christophe Galtier comptent désormais 26 points grâce à ce septième succès de la saison. Et surtout, ils mettent la pression sur le PSG (28 pts) et double l’OM (24pts), qui compte toutefois deux matchs en retard.

De quoi rendre un peu plus alléchant le bouillant Lille-PSG qui aura lieu le 20 décembre prochain. Les fans en salivent déjà.

Désormais, les Dogues, qui ont ainsi fait le plein de confiance, vont aller défendre leur première place du groupe H en Ligue Europa sur la pelouse du Celtic Glasgow jeudi. Même s’il devrait y avoir une équipe remaniée.