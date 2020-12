Floyd Mayweather-Logan Paul : ce que l'on sait du combat

Floyd Mayweather a annoncé dimanche soir, son retour sur les rings de boxe pour affronter, à la surprise générale, le youtubeur Logan Paul. Voici tout ce qu'il faut savoir de cet improbable affrontement.

Après le combattant de MMA Conor McGregor en août 2017 et le kickboxeur japonais en décembre 2018, c’est donc face à un youtubeur que «Money» va remettre les gants. Assez étonnant pour l’Américain, âgé de 43 ans, mais aussi pour les fans du Noble Art. D’autant que son futur adversaire avait perdu son seul et unique combat en novembre 2019 contre le vlogger et rappeur Olajide «KSI» Olatunji.

Ce combat, qui fait débat depuis son annonce, aura donc lieu le 20 février 2021. Et évidemment cette exhibition est purement «financier» (l’inscription Pay-per-view pour le premier million est à 24,99 dollars et elle montera jusqu’à 70 dollars en février quelques jours avant le combat). L’affiche est surprenante, ne fait pas forcément rêver les fans de boxe, contrairement au combat entre Mike Tyson et Roy Jones Jr qui avait une part de nostalgie. Mais en tout cas, elle sera très lucrative. D'autant que Logan Paul compte environ 22 millions d'abonnés sur Youtube.

Reste que l'on ne connaît pas l'actuel état physique de Floyd Mayweather (43 ans), considéré comme l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire (50 victoires en autant de combats). Même s'il devrait logiquement s'imposer, Logan Paul (25 ans), qui avait créé une énorme polémique en 2018 en filmant un cadavre au Japon, devrait lui poser quelques «soucis» à cause de sa taille (1,88m alors que Mayweather mesure 1,73m).

Pour rappel, Logan Paul est le frère de Jake Paul qui s'est également mis à la boxe. Lors de la soirée retour de Mike Tyson, il avait mis KO l'ancien joueur NBA Nate Robinson s'offrant ainsi sa deuxième victoire.