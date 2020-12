Tirage au sort éliminatoires Coupe du monde 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort des éliminatoires de la Zone Europe de la Coupe du monde 2022 aura lieu lundi 7 décembre. Voici le programme TV complet de ce rendez-vous important pour l'équipe de France.

L’équipe de France, championne du monde en titre, va connaître ses adversaires pour les phases de qualification du Mondial qui aura lieu au Qatar lors d'une édition qui se déroulera, pour la première fois de l'histoire, en automne-hiver.

Ce tirage sera effectué à Zurich (Suisse) - à partir de 18h sur beIN SPORTS 1 - et les rencontres commenceront en mars 2021 et se termineront en novembre 2021.

Pour rappel, l’équipe de France sera dans un groupe qui ne contiendra que 5 formations et non pas 6. Les Bleus s’étant qualifiés pour le Final Four de la Ligue des nations, prévu du 6 au 10 octobre 2021, ils ne seront pas disponibles pour jouer des matchs de qualification.

Programme TV

Tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022

Lundi 7 décembre

18h sur beIN SPORTS 1

