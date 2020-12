Barça-Juventus : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l'heure des retrouvailles

Le FC Barcelone et la Juventus Turin vont s’affronter ce mardi pour la première place du groupe G en Ligue des champions avec comme gros événement les retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Comme les affrontements entre Olivier Atton et Mark Landers (Tsubasa Ohzora et Kojiro Hyuga pour les puristes) dans Olive et Tom (Captain Tsubasa), c’est l'épisode que tout le monde attend. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui «pèsent» 11 Ballons d’Or, 250 buts en C1 et 9 titres en Ligue des champions, vont se retrouver face à face pour la première fois depuis le départ du Portugais en Italie en 2018.

Au Camp Nou, la planète football aura les yeux rivés sur ce duel qui n’avait pas pu avoir lieu au match aller en raison d’une quarantaine prolongée pour cause de Covid-19 pour «CR7» (victoire 2-0 du Barça sur la pelouse de la Juve).

Si on ne sait pas encore si les deux hommes joueront, il y a tout de même de fortes chances que ce soit le cas. En effet, la Juve voudra se venger du match aller – seule défaite de l’ère Andrea Pirlo – alors que le Barça doit se rattraper de sa défaite à Cadix samedi.

Au niveau des résultats, l’Argentin mène la danse dans les confrontations (16 victoires pour Messi contre 10 pour Ronaldo et 9 matchs nuls), dont la dernière remonte au 6 mai 2018 (2-2). En Ligue des champions (la dernière remontant à 2011), ils se sont rencontrés 5 fois, avec 2 victoires pour l’Argentin et 1 seule pour le Portugais (pour deux nuls).

Mais actuellement, c’est bien «CR7» qui est en pleine forme. Ce dernier a inscrit son 750e but en professionnel et conforté sa position de meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions avec désormais 132 buts (contre 118 pour Messi). Alors qu’en face, «La Pulga» n’a inscrit que 7 buts en 13 matchs, dont cinq sur penalty.

Mais comme le veut désormais l'adage des réseaux sociaux lorsque l’on dispute la suprématie et les statistiques entre Messi et Ronaldo : profitons de ces deux monstres avant leur retraite.