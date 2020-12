Ligue des champions : Le PSG doit terminer le travail contre le Basaksehir pour se qualifier

Un point, c’est tout. Le PSG n’a besoin que d’un match nul, ce mardi, lors de la venue du Basaksehir Istanbul, pour valider sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Une victoire assurerait même au champion de France la première place de son groupe.

Ce scénario est presque inespéré pour le club de la capitale, qui n’a jamais vu l’élimination dès la phase de poules d’aussi près depuis l’arrivée des Qataris en 2011. Plombés par deux défaites lors des matchs allers, les hommes de Thomas Tuchel ont su inverser la tendance, sans être forcément brillants, et rester maîtres de leur destin grâce à leurs précieux succès contre le RB Leipzig (1-0) et sur la pelouse de Manchester United la semaine passée (1-3).

A eux de ne pas tout gâcher face au club turc, d’ores et déjà éliminé avant cette dernière journée. L’entraîneur parisien a ainsi appelé à la plus grande vigilance. «Je demande tout notre sérieux, une concentration à 100% contre Basaksehir. C’est une équipe qui joue la Ligue des champions, le champion de Turquie. En Ligue des champions, les matchs faciles n’existent pas», a-t-il insisté.

«Ce ne sera pas simple, on a vu contre Leipzig (défaite 4-3 dans les arrêts de jeu) qu’il peut se passer tout et n’importe quoi avec eux en quelques instants. On s’attend forcément à un match compliqué», a indiqué de son côté, sur le site du club, Danilo Pereira, qui n’a sûrement pas oublié que lui et ses coéquipiers avaient été bousculés en Turquie malgré leur victoire (0-2).

La libération pour Mbappé en Ligue des champions ?

S’il est un peu tôt pour l’affirmer, et même si tout n’est pas encore parfait, Paris semble enfin sur la bonne voie après un début de saison poussif, marqué par de nombreuses blessures. A l’image de Neymar, décisif à Old Trafford avec son doublé, qui monte en puissance au meilleur moment.

Son compère Kylian Mbappé a lui enfin réussi à inscrire son 100e but sous le maillot parisien lors de la victoire, samedi, à Montpellier (1-3). «Une libération» pour le champion du monde tricolore, qui a connu un petit passage à vide à force de «trop penser» à cette barre mythique. Avec ce poids en moins sur les épaules, le prodige de Bondy, dont les débats autour de son avenir peuvent également le perturber, va désormais tenter de retrouver le chemin des filets en Ligue des champions.

Sa dernière réalisation sur la scène européenne remonte à pratiquement un an. C’était au Parc des Princes, le 11 décembre 2019, contre les Trucs de Galatasaray (5-0). L’occasion est idéale pour boucler la boucle et mettre un terme à cette interminable disette, tout en envoyant Paris en 8es de finale.