Nantes : Christian Gourcuff limogé, Collot pour assurer l’intérim

Le couperet est tombé. Christian Gourcuff a été limogé, ce mardi, de son poste d’entraîneur du FC Nantes. Il n’a pas résisté à la claque reçue, dimanche, par Strasbourg (0-4). Adjoint de Gourcuff, Patrick Collot sera chargé d’assurer l’intérim.

Après le premier tiers du championnat, Nantes occupe la 14e place au classement avec seulement trois victoires depuis le début de la saison. Cette situation, en plus de la série de quatre matchs sans victoire (2 nuls, 2 défaites), a poussé Waldemar Kita à se séparer du coach breton un peu plus d’un an seulement après sa nomination.

Une mauvaise habitude depuis l’arrivée de la famille Kita à la tête du club en 2007 avec pas moins de 14 entraîneurs passés sur le banc nantais, sans compter les intérims. Et pour succéder à Gourcuff, qui pourrait décider de mettre un terme à sa carrière, plusieurs noms ont circulé ces derniers jours, dont ceux de Laurent Blanc et Patrick Vieira fraîchement débarqué par Nice.

Mais eux comme les autres auraient refusé le poste, qui a finalement été confié à Patrick Collot. Ce dernier avait déjà assuré l’intérim en août 2019 entre le départ de Vahifd Halilhodzic et l’arrivée de Gourcuff. Il aura pour mission de redresser d’ici la trêve de remettre à flots une équipe à la dérive. Et ça commencera, dimanche, avec la réception de Dijon, qui pourrait déjà s’avérer déterminante pour le maintien.