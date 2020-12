Cristiano Ronaldo : Sa compagne fait un don de 20.000 euros pour venir en aide aux plus démunis avant les fêtes

Un magnifique élan de solidarité. A l’approche des fêtes de fin d’année, Georgina Rodriguez a souhaité venir en aide aux plus démunis et a fait un don de 20.000 euros à la Fédération espagnole des banques alimentaires (Fesbal).

Pendant que Cristiano Ronaldo était à Barcelone pour affronter le Barça et Lionel Messi en Ligue des champions (0-3), sa compagne était à Madrid pour apporter son soutien aux dirigeants de l’organisme avec ce chèque destiné à l’achat de 20.000 kilos de nourriture.

«Cela me rend très heureuse d’apporter mon petit grain de sable pour que personne ne manque de nourriture sur sa table et moins à ces dates et à ce moment-là», a-t-elle écrit son compte Instagram.

«J’espère qu’avec ces 20 000 kilos de nourriture, vous ressentirez tout l’amour que j’ai mis dans cette initiative. Merci à l’organisation pour le travail que vous faites et pour m’avoir permis d’en faire partie. N’oubliez pas qu’ensemble, nous sommes plus forts», a ajouté la mannequin.

Ce n’est pas la première fois que Georgina Rodriguez fait preuve d’une telle générosité. Elle collabore depuis plusieurs années avec «Nuevo Futuro» et elle a récemment distribué des cadeaux destinés aux enfants de la fondation à quelques semaines de Noël. Au début de la pandémie de coronavirus, elle avait également fait un don de 20.000 masques à la fondation.