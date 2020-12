Ligue des champions : battu par Manchester City (3-0), l'OM ne verra pas la Ligue Europa

Pas de miracle pour l’OM. Une nouvelle fois battu, ce mercredi, par Manchester City en Ligue des champions (3-0), le club olympien termine à la dernière place de son groupe et ne sera donc pas reversé en Ligue Europa.

Avant le coup d’envoi, Marseille avait un infime espoir de pouvoir accrocher la 3e place, synonyme de C3. Pour cela, les hommes d’André Villas-Boas, devancés à la différence de but particulière, devaient faire un meilleur résultat que l’Olympiakos. Mais ils n’ont pas profité de la défaite du club grec sur son terrain contre le FC Porto (0-2) et se retrouvent éliminés de toutes compétitions européennes.

Comme à l’aller au Vélodrome (0-3), les Olympiens ont affiché leurs limites dans le nord de l'Angleterre. S’ils sont parvenus à résister à une équipe de City, assurée de la 1ère place et largement remaniée, pendant la 45 premières minutes et à se créer quelques situations leur permettant d'espérer une issue heureuse, ils ont cédé dès le retour des vestiaires sur un but de Ferran Torres (48e), qui a profité d'une erreur de Valère Germain.

Sans réaction, les coéquipiers de Steve Mandanda ont subi la maîtrise et la supériorité des Citizens, qui ont enfoncé le clou avec Sergio Agüero et un but contre son camp d’Alvaro Gonzalez en fin de match. L’épilogue d’une campagne européenne décevante. Si l’OM a sauvé l’honneur face à l’Olympiakos (2-1) et évité le zéro pointé, comme il y a sept ans, lors de sa dernière participation, les Marseillais ont affiché trop de faiblesses dans une compétiton beaucoup trop grande pour eux.

Plus d’informations à venir…