Ligue des champions : L’OM en quête d'un exploit pour décrocher la Ligue Europa

Un exploit ou rien. Voilà à quoi se résume le déplacement de l’OM, ce mercredi, sur la pelouse de Manchester City lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. S’il n’a jamais été en mesure de lutter pour accéder aux 8es de finale, le club olympien peut espérer accrocher la 3e place de son groupe, synonyme de qualification pour la Ligue Europa.

Le début de campagne catastrophique des Olympiens dans la compétition n’avait laissé augurer une telle issue. Au contraire, avec quatre défaites en autant de rencontres sans inscrire le moindre but, beaucoup voyait se répéter le scénario vécu sept ans plus tôt lors de leur dernière participation ponctuée par un zéro pointé. Mais la victoire arrachée, la semaine passée, contre l’Olympiakos (2-1) a non seulement permis aux hommes d’André Villas-Boas de sauver leur honneur, mais également de revenir à égalité avec son adversaire et s’offrir l’espoir d’être reversés en C3.

Dans son duel à distance avec le club grec, Marseille n’a toutefois pas son destin entre les mains. Devancés à la différence de but particulière, les coéquipiers de Florian Thauvin doivent au moins prendre un point face à des Citizens, déjà assurés de terminer en tête et qui s’étaient facilement imposés à l’aller (0-3), et espérer un faux pas de l’Olympiakos lors de la venue de Porto, qui est également déjà qualifié.

Et même si City devrait se présenter avec une équipe remaniée en vue du derby face aux Red Devils, ce week-end, en Premier League, la tâche s’annonce particulièrement élevée. «Le problème, c’est que l’équipe B de Manchester City est trop forte encore et (…) pourrait même remporter la Ligue des champions», a lâché Villas-Boas.

Mais l’OM entend jouer sa chance à fond. «On a la possibilité de jouer la Ligue Europa. Ce n’était pas l’objectif initial, mais on doit y aller, bien terminer et prendre les trois points, et surtout montrer une belle image de Marseille sur la scène européenne», a insisté le capitaine Steve Mandanda, qui connait l'importance d'une Coupe d'Europe à Marseille. Reste à savoir s’il s’agit d’un discours de façade et d’une réelle motivation.

Car André Villas-Boas avait montré peu d’entrain à l’idée de jouer la Ligue Europa, préférant concentrer les forces sur la Ligue 1. Mais, convaincu que son équipe a suffisamment de qualité pour jouer sur les deux tableaux, le coach portugais semble avoir revu sa position. «C’est un peu plus dur parce qu’on joue le jeudi et le dimanche, mais mes expériences au Zenith et à Porto se sont bien passées», a-t-il rappelé. S'il veut en faire de même sur la Canebière, l’OM doit d’abord se qualifier.