Un requin attaque un surfeur en pleine compétition à Hawaï

Un surfeur a été attaqué par un requin mardi à Hawaï, ce qui a provoqué l’arrêt d’une compétition internationale qui se déroule à cet endroit.

Comme l’a expliqué la World Surf League, qui a annoncé la suspension de cette première étape du circuit pro, l’attaque sur ce surfeur amateur a eu lieu à Honolua Bay deux heures avant le début des premiers passages des participants.

Âgée de 50 ans, la victime souffrirait d’une grave blessure à la cuisse, en partie arrachée. Dans un été grave, il a été pris en charge par les secours.

«Nous avons eu un incident de requin avec un surfeur amateur, a déclaré Erik Logan, patron de la World Surf League sur Twitter. Pour cette raison, nous suspendons notre événement indéfiniment. Nous aurons plus d'informations au fur et à mesure que nous continuerons à travailler avec les autorités.»

There will be no competition at the Maui Pro today following a shark incident involving a recreational surfer this morning at Honolua Bay. The WSL is working with authorities and our thoughts are with the victim of this incident. The Maui Pro is on hold until further notice. pic.twitter.com/AGZSkF7wKZ

— World Surf League (@wsl) December 8, 2020