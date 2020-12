Vendée Globe 2020 : «C'est un petit peu la guerre dehors mais ça va», affirme le leader Charlie Dalin

C'était une nuit qu'il redoutait plus que toute autre depuis le départ du Vendée Globe. Leader de la course, Chalie Dalin a formidablement négocié la puissante tempête qu'il a été contraint d'affronter au coeur de l'océan Indien.

Contraint de replier ses foils et de ne pas suivre le routage le plus optimal afin de préserver son bateau, le skipper d'Apivia a donné des nouvells rassurantes mercredi matin, laissant à penser qu'il n'avait subi aucune casse lors de ce moment crucial de la course. «C'est un petit peu la guerre dehors mais ça va», a-t-il témoigné au petit matin alors qu'il était toujours aux prises avec la dépression.

Devant faire face à des rafales de plus de 55 noeuds et des creux de 5 mètres, Charlie Dalin a joué la carte de la sécurité en contournant le plus possible la tempête par le Nord. Son poursuivant le plus proche, Thomas Ruyant, a été encore plus prudent en se positionnant encore plus au dessus.

Au classement, les deux skippers menaient toujours la flotte devant Louis Burton, Yannick Bestaven et Benjamin Dutreux.