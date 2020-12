F1 : Lewis Hamilton sera bien présent au Grand Prix d'Abou Dhabi

Lewis Hamilton participera dimanche au Grand Prix Formule 1 d’Abou Dhabi, dernière course de la saison, a annoncé la Fédération internationale de l'automobile jeudi.

Le pilote britannique de Mercedes, qui a décroché son 7e titre champion du monde cette saison, a été testé négatif au Covid-19 «à un certain nombre de reprises», a confié la FIA. Testé positif pour la première fois le 30 novembre, Lewis Hamilton avait passé 10 jours en quarantaine à Bahreïn. Il avait laissé sa place à son compatriote George Russell, pilote Williams, la semaine dernière.

«Lewis Hamilton a fait l'objet de plusieurs tests négatifs au Covid-19, ont la FIA et Mercedes dans un communiqué commun avec Mercedes. Il a terminé sa quarantaine de dix jours à Bahreïn et pouvait donc librement quitter le pays, selon les règles sanitaires du pays.»

Le pilote de 35 ans avait donné de ses nouvelles, mardi, dans une vidéo publiée sur Instagram, expliquant avoir passé «une semaine parmi les plus dures (...) depuis longtemps» mais s’être réveillé en forme et avoir repris l'entraînement.

Il sera donc présent pour le dernier grand prix de l’année qui verra Sebastian Vettel (Ferrari), Carlos Sainz Jr (McLaren) et Daniel Ricciardo (Renault) disputer leur dernière course avant de rejoindre respectivement Aston Martin, Ferrari et McLaren.

A noter que chez Haas, le Brésilien Pietro Fittipaldi (24 ans), va disputer son deuxième GP, après s'être classé 17e pour sa première en remplacement de Romain Grosjean, rentré en Suisse pour soigner ses brûlures après son accident il y a bientôt quinze jours. Mais l’attraction dans de l’écurie américaine, sera l’Allemand Mick Schumacher, fils de Michael, qui va participer aux essais libres 1 avec son équipe de l'an prochain.

Pour trois autres pilotes, cette course sera cruciale. Le Thaïlandais Alexander Albon et le Mexicain Sergio Pérez, qui a gagné sa première course dimanche dernier après dix ans en F1, sont en concurrence pour une place chez Red Bull. Le Russe Daniil Kvyat est menacé chez AlphaTauri par le pilote de Formule 2 japonais Yuki Tsunoda.