Le footballeur Paolo Rossi est mort à 64 ans

Après la disparition de Diego Maradona le 25 novembre dernier, le football a perdu un autre de ses héros. L'Italien Paolo Rossi, vainqueur du Mondial 82 après avoir terminé meilleur buteur avec 6 buts, est mort à 64 ans, a indiqué sa veuve.

Federica Cappelletti a publié une photo du couple avec la légende «Forever». Immédiatement, les médias italiens ont repris l'information rendant hommage à celui qui avait été suspendu pour trois ans en mars 1980 dans le «Totonero», une affaire de scandale de matches de football truqués et de paris illégaux en Italie, mais finalement convoqué pour le Mondial 1982 en Espagne, après une réduction de sa sanction

«Mort de Paolo Rossi : le football et l'Italie pleurent la star de la Coupe du monde 82», titre le site web de La Gazetta dello sport, principal quotidien sportif transalpin.

Il est vrai que l'année 82 fut une totale réussite pour lui et la Squadra azzura. Son triplé contre le Brésil (3-2) est resté dans les mémoires et a permis à l'Italie de se qualifier pour les demi-finales, avant de disputer la finale face à la RFA. Emmenés par un grand Rossi auteur du premier but, les Italiens s'étaient imposés 3-1 et décroché une troisième étoile de champions du monde. Cette folle épopée saluée dans le monde entier a conduit le Toscan vers le sacre suprême, la plus haute récompense individuelle pour un joueur de foot, à savoir le Ballon d'Or décroché en 1982.

Formé à la Juve, mais révélé à Vicence de 1976 à 1979, il avait fait le choix de revenir à Turin en 1981. Avec la Vieille Dame, Rossi a remporté, au côté d'un certain Michel Platini, deux fois le scudetto, une Ligue des champions, une coupe d'Italie, une coupe des coupes et une supercoupe d'Europe.