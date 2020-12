Trophée des champions : le lieu et la date de PSG-OM connus

Le Trophée des champions, qui opposera le PSG à l’OM, aura lieu le samedi 13 janvier 2021 à Lens, comme l’a communiqué la LFP jeudi.

Organisé à l’étranger ces dernières saison - à Shenzhen (Chine) ou Tanger (Maroc) - en ouverture de la saison, ce duel qui voit traditionnellement le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France s’affronter aura finalement lieu dans l’enceinte des Sang et Or.

En raison des conditions sanitaires, la rencontre ne peut effectivement pas être organisée à l'étranger cette saison. Après avoir lancé une consultation, le Conseil d'administration a décidé d'organiser cette édition au Stade Bollaert-Delelis de Lens», a expliqué la Ligue de football professionnel dans un communiqué.

Cette fois, comme la finale de Coupe de France n’a pas eu lieu la saison dernière à cause de la pandémie de Covid-19, le PSG affrontera l’OM son dauphin lors de la saison précédente. Les deux équipes restent d'ailleurs sur un sulfureux match en septembre sous fond de propos racistes dans les deux camps et qui avait vu les Marseillais remporter leur premier Classique depuis novembre 2011.

Ce sera la seconde fois que les deux rivaux s'affrontent en Trophée des champions. La première fois, Marseille s'était imposé en 2010 à Radès (Tunisie) aux tirs au but (0-0, 5-4). Paris, tenant du titre, a remporté à 9 reprises le trophée, l'OM deux fois.

Au passage, la LFP a profité de sa réunion en visioconférence jeudi pour acter les dates du mercato hivernal : du samedi 2 janvier au lundi 1er février 2021.

Retrouvez toute l'actualité du football ICI