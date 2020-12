F1 : Max Verstappen remporte le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi

Le point final de la saison. Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le dernier Grand Prix de l'année à Abu Dhabi. Sans jamais être inquiété, le Néerlandais a devancé les deux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton.

Si cette saison a réservé de multiples rebondissements et des émotions fortes, cette ultime course sur le tracé de Yas Marina n’a offert aucun suspense et s’est achevé au bout de l’ennui. Parti en pole position, Verstappen n’a jamais été inquiété par ses poursuivants, dans l’incapacité de suivre son rythme, pour décrocher la 10e victoire de sa carrière et conclure de la plus belle des manières cette saison bouleversée par la pandémie de coronavirus.

«C’était une course agréable, on a fait tout ce qu’il fallait pour s’imposer. Sur la fin, j’étais un peu inquiet, mais j’ai senti que derrière moi aussi ils perdaient du rythme. C’était une course très solide de toute l’équipe. Je vais savourer le podium et surtout savourer de rentrer à la maison», s’est félicité le vainqueur.

Si ce succès du pilote Red Bull ne souffre d’aucune contestation, il arrive un peu tard pour contrarier la suprématie de Mercedes et Lewis Hamilton. S’il était toujours diminué à Abu Dhabi, après avoir contracté le Covid-19, et s'est contenté de la 3e place sur le podium derrière son coéquipier Bottas, le Britannique a survolé les débats avec onze victoires et surtout un 7e titre de champion du monde égalant le mythique record de Michael Schumacher. Reste désormais à connaître son avenir, alors que son contrat touche à sa fin.

Mais Max Verstappen a déjà donné rendez-vous pour la saison prochaine et s’est affirmé une fois encore comme le principal rival des Flèches d’Argent. En revanche, pour Ferrari, il était temps que cette année se termine. Et elle s’est finie par un énième camouflet avec la 13e place de Charles Leclerc devant Sebastian Vettel, qui disputait sa course avec l’écurie italienne avant de rejoindre Aston Martin (ex Racing Point). La Scuderia s’est ainsi classé au 6e rang au classement des constructeurs, son pire résultat depuis 40 ans (1980), derrière McLaren (3e), Racing Point (4e) et Renault (5e).

Et rien ne dit qu’elle sera en mesure de jouer les premiers rôles à partir du mois de mars en Australie pour le départ d’une saison déjà très attendue. Et où les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon, encore dans les points à Abu Dhabi en terminant respectivement 8e et 9e, aspirent à être à nouveaux parmi les acteurs principaux.