Italie : Le domicile de Paolo Rossi cambriolé pendant son enterrement

Un acte abject. Samedi, l’Italie a fait ses adieux à Paolo Rossi. Et pendant les funérailles de l’ancien attaquant, héros de la Coupe du monde 1982 en Espagne et décédé mercredi à l’âge de 64 des suites d’une longue maladie, son domicile a été cambriolé.

C’est sa femme Federica qui a fait la découverte de cette désagréable surprise à son retour des obsèques déroulés près de Vicenza (nord-est). Les malfrats auraient pénétré à l’intérieur de la maison, située à Bucine dans le centre du pays, en forçant une fenêtre. Ils auraient dérobé de l’argent liquide et des bijoux, dont une montre appartenant au Ballon d’or 1982.

Ils n’auraient en revanche emporté aucun objet lié à la carrière de la légende italienne, même si des vérifications doivent encore être menées dans le domicile. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce cambriolage et retrouver les malfaiteurs.

Plusieurs hommages ont été rendus à Paolo Rossi, meilleur buteur du Mondial 1982 avec six buts, tout au long du week-end dans le championnat d’Italie. Les joueurs italiens ont porté un brassard noir en sa mémoire et une minute de silence a été observée dans les stades avec des photos de l’ancien attaquant projetées sur de grands écrans avec les mots «les héros ne meurent jamais» et «Ciao Paolo».