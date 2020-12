Manaudou, Wattel, Hénique et Gastaldello se rapprochent des JO de Tokyo

Quatre nageurs tricolores (Marie Wattel, Florent Manaudou, Béryl Gastaldello et Mélanie Hénique) se sont rapprochés des Jeux de Tokyo en réalisant les chronos fixés lors des Championnats de France de natation qui se sont achevés dimanche à Saint-Raphaël.

Si la compétition varoise n'est que le point de départ de la première fenêtre de qualification olympique, qui ne se refermera que le 21 mars prochain, les quatre nageurs ont montré de belles choses pour cette première course nationale depuis février.

Marie Wattel sur 100 m papillon (dimanche), Florent Manaudou, sur 50 m, Béryl Gastaldello, sur 100 m, et Mélanie Hénique, sur 50 m (jeudi) ont donc pris un avantage sur leurs compatriotes. Si aucun n'est automatiquement qualifié pour les JO 2020 repoussés d'un an suite à la pandémie de Covid-19. Pour l'être au plus vite, chacun d'entre eux doit rester le nageur français le plus rapide sur sa course respective au terme de cette période.

#Endirect #SaintRaphael2020



Finale A 100m papillon dames



Marie WATTEL 57.40



Béryl GASTALDELLO 58.09



Adelaide MEUTER 59.83



KMSP/S.KEMPINAIRE pic.twitter.com/0sci0GaGif — FFN (@FFNatation) December 13, 2020

Ce n'est en effet qu'au bout de ces trois mois que celles et ceux qui auront réalisé un temps correspondant à une entrée en finale mondiale - dans la limite d'un qualifié par course - empocheront un billet pour Tokyo.

A noter que les derniers billets seront distribués dans un second temps aux Championnats de France 2021, mi-juin à Chartres, selon des minima moins relevés.