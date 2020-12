Vidéo : la victoire expéditive du Français Ciryl Gane, toujours invaincu à l’UFC

Retour gagnant dans la cage. Après plus d’un an sans combattre, Ciryl Gane a terrassé dès le deuxième round, samedi, par TKO le Brésilien Junior Dos Santos à l’UFC 256 à Las Vegas, et reste invaincu en quatre combats à l’UFC.

L’ancien champion poids lourd n’a pas fait le poids face au Vendéen. D’entrée, «Bon Gamin», loin d’être intimidé, a fait parler sa maîtrise et sa puissance pour prendre le dessus sur son adversaire avec une série de coups de pied puissants au corps.

S’il a encaissé deux coups de poing précis du Brésilien en fin de round, Gane a poursuivi son travail de sape avec un jab bien placé, suivi d’un premier coude, d’un coup de genou et d’un autre coup de coude, qui a envoyé Dos Santos au sol contre la cage, provoquant l'arrêt de l'arbitre.

Grande soirée pour la France ! @Ciryl_Gane place le TKO dans le 2ème round ! #UFC256 pic.twitter.com/p1DiwhfD3K — UFC France (@UFCFRA) December 13, 2020

Avec cette victoire de prestige pour son premier vrai test à l’UFC, Ciryl Gane a confirmé son statut d’étoile montante de la prestigieuse ligue américaine et va encore grimper au classement de la catégorie, qui pourrait lui permettre de prétendre à un combat pour le titre en 2021.

Même s’il préfère prendre son temps dans son ascension. «J’ai commencé le MMA il y a trois ans à peine. Je suis vraiment heureux, je remercie l’UFC pour cette opportunité de combattre Dos Santos après cinq combats annulés et je suis content de finir l’année comme ça. Maintenant je veux continuer de combattre et de grandir combat après combat». Et à cette allure, il pourrait rapidement devenir le plus grand.