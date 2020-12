Vidéo : le surpuissant KO de Kevin Holland contre Jacaré Souza à l'UFC 256

Kevin Holland a offert un sublime spectacle en mettant KO Jacré Souza lors de l’UFC 256 dans la nuit de samedi à dimanche.

Pour son 5e combat de l’année (5 victoires), le combattant américain, qui réalise une saison exceptionnelle, a mis KO le Brésilien dès le premier round avec un enchaînement de coups incroyables.

Yoooooo.





Jacare Souza is a bad man... and Kevin Holland (-115) just KO'd him FROM HIS BACK!!





The Trailblazer is a legit problem. #UFC256 pic.twitter.com/rEmZE7VBMx

— MyBookie Sportsbook (@mybookiebet) December 13, 2020