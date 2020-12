Ligue des champions : Atlético Madrid, Barcelone, Porto… Quel adversaire pour le PSG en 8e de finale ?

Même s’il s’est fait peur, le PSG sera au rendez-vous des 8es de finale de la Ligue des champions. Comme chaque saison depuis l’arrivée des Qataris à l’été 2011. Et le dernier représentant français connaitra, ce lundi, son futur adversaire en février prochain.

Grâce à sa première place, Paris est assuré d’affronter un deuxième de groupe et de recevoir au match retour. Un avantage non-négligeable, mais dont le club de la capitale n’a pas toujours su profiter. «Finir premiers, ça donne la possibilité de jouer le match retour à domicile. Mais vous connaissez bien l’histoire du PSG : ce n’est pas facile de surmonter ces huitièmes de finale», a rappelé l’entraîneur Thomas Tuchel en faisant référence aux récurrentes éliminations parisiennes à ce stade de la compétition.

Mais après les «remontadas» contre le FC Barcelone 2017 et Manchester United deux ans plus tard, ainsi que la désillusion contre le Real Madrid entre les deux, les Parisiens ont brisé la malédiction la saison dernière en reversant le Borussia Dortmund avant de s’offrir une épopée jusqu’en finale dans un «Final 8» inédit organisé à Lisbonne (Portugal).

Pour revivre la même aventure, et enfin conquérir le Graal, les Parisiens devront passer ce premier obstacle. Et de leurs sept adversaires potentiels, l’Atlético Madrid, 2e de la Liga, et le Barça semblent être les plus dangereux. Même si le club catalan connait un début de saison très compliqué.

Et des retrouvailles avec la formation espagnole auraient évidemment une saveur particulière Neymar, dont le départ quelques mois après la «remontada» avait fait grand bruit tout comme son désir de revenir deux ans plus tard. Reste toutefois à savoir si le Brésilien sera présent pour ces 8es de finale. Touché dimanche soir à la cheville gauche, le n°10 passera des examens médicaux ce lundi matin. Selon la gravité, «Ney» pourrait être absent et évidemment cela ne serait que préjudiciable au PSG tant il est important dans le grands rendez-vous.

Présent dans le groupe de Rennes, le FC Séville est le 3e club espagnol que le PSG est susceptible d’hériter. Marquinhos et ses coéquipiers pourraient également recroiser la route de l’Atalanta Bergame, qu’ils avaient éliminé en quarts de finale dans la capitale portugaise. Enfin, le Borussia Mönchengladbach, le FC Porto et la Lazio Rome semblent être des adversaires abordables pour le champion de France. Mais la vérité de décembre n’est pas toujours celle de février. Et le PSG le sait peut-être mieux que personne…