Ligue des champions : Le PSG va retrouver Barcelone en 8e de finale

Des retrouvailles explosives. Le PSG va retrouver le FC Barcelone en 8e de finale de la Ligue des champions, quatre ans après la funeste «remontada» encore dans toutes les mémoires.

Avec ce choc, le champion de France a la possibilité de réécrire l’histoire et d’atténuer un douloureux souvenir ancré depuis ce terrible soir de mars 2017. Large vainqueur à l’aller (4-0), le club de la capitale avait sombré dans l’antre du Camp nou (6-1), terrassé par Lionel Messi et surtout Neymar, qui avait été le véritable héros cette soirée hors du commun.

Devenu la risée de l’Europe, le PSG a pris une première revanche quelques mois plus tard en s’acquittant de la clause libératoire de 222 millions d’euros du Brésilien, qui a débarqué à Paris en même temps que Kylian Mbappé. Ce tour de force des dirigeants parisiens a exacerbé la rivalité entre les deux clubs avant de s’accroitre encore un peu plus avec les envies, restées vaines, du prodige de Santos de retourner en Catalogne deux ans plus tard.

Et elles pourraient prendre encore un peu plus d’ampleur avec cette double confrontation, mais aussi en raison de l’avenir incertain de Lionel Messi. En fin de contrat en juin, le sextuple Ballon d’or est annoncé du côté de Paris, alors que Neymar a récemment fait part de sa volonté de rejouer avec l’Argentin.

Mais avant d’imaginer porter à nouveau le même maillot, les deux anciens compères vont se retrouver face-à-face dans un duel sans merci. Reste à savoir si le numéro 10 parisien sera sur pied pour ce double rendez-vous. Sévèrement touché à la cheville gauche, après un tacle de Thiago Mendes, dimanche soir, lors de la défaite contre Lyon (0-1), il doit passer des examens pour connaitre la gravité de sa blessure et la durée de sa blessure. Mais à n'en pas douter, il fera tout pour recroiser son ancien club, avec lequel il a toujours des démêlés judiciaires au sujet du versement d’une prime.

Plus que l’état de «Ney», c’est la situation des deux clubs qui préoccupent. Loin d'offrir des garanties et d'être séduisant, le PSG a déjà concédé quatre défaites en Ligue 1 et n’a pas fait une très forte impression en Ligue des champions malgré sa première place. Le Barça, qui peine à se remettre de sa déroute historique subie face au Bayern Munich en quart de finale en août dernier (8-2) et seulement 8e de Liga, connait l’un des pires débuts de saison de son histoire avec un Messi qui n'est que l'ombre de lui-même.

Mais la vérité de décembre n’est pas toujours celle de mois de février, où les grandes équipes montent souvent en puissance au fur et à mesure que les échéances importantes pointent le bout de leur nez. Et avec Neymar et Kylian Mbappé d’un côté et Lionel Messi et Antoine Griezmann de l’autre, difficile d’imaginer de ne pas (re)voir du spectacle.