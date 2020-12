PSG : L’énorme colère du père de Neymar après la nouvelle blessure de son fils

Il n’a pu retenir sa colère. Après la sortie sur une civière et en pleurs de son fils, sévèrement touché à la cheville gauche, dimanche soir, lors de la défaite contre Lyon (0-1), le père de Neymar est sorti de ses gonds dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Alors que le numéro 10 parisien doit passer des examens pour connaître la gravité de sa blessure, Neymar senior a fustigé l’attitude de Thiago Mendes, auteur du tacle virulent et non-maîtrisé qui lui a valu d’être expulsé dans les arrêts de jeu. Il a également déploré les «excès de violence» dont son fils est régulièrement la cible.

«On a tellement parlé de ça, on a tellement souligné ces excès de violence ! Pourquoi ne pas arrêter au début, à la première faute, pourquoi attendre la 7e, 8e, 9e ? (…) On ne prend pas les mesures nécessaires durant tout le match, pendant lequel Neymar a subi sa traditionnelle douzaine de fautes, toujours violentes. Cela encourage ce genre de joueurs et d’attitudes. Continuons et le football va réellement perdre beaucoup…», a-t-il pesté.

Avant de souhaiter un prompt rétablissement à son fils. «Que Dieu prenne soin de toi». Staff, joueurs, proches et supporters, tous attendent désormais les résultats des examens qui devraient être connus dans la journée de ce lundi. Tout comme la durée de son indisponibilité.

De son côté, Thiago Mendes a tenu à présenter ses excuses à son compatriote. «Les erreurs, ça arrive. Mais je suis ici pour demander sincèrement pardon à Neymar. J'espère qu'il n'a rien de grave», a posté sur son compte Instagram le milieu de terrain lyonnais, qui pourrait écoper de plusieurs matchs de suspension pour son geste.