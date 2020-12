«Si elle devait s’arrêter là…» : Quand Roger Federer évoque une possible fin de carrière

Roger Federer n’a plus remis les pieds sur un court depuis son revers en demi-finale de l’Open d’Australie en janvier dernier. Opéré une première fois du genou quelques jours plus tard, il avait dû subir une nouvelle intervention en juin et tirer un trait sur le reste de la saison pour revenir à son meilleur niveau. Mais ce retour semble être compromis, de son propre aveu.

Sa guérison est beaucoup plus longue qu’il ne l’avait imaginé. A 39 ans, il n’a pas retrouvé toutes ses sensations et sa condition physique. Et à quelques semaines de la reprise, il ne sait pas quand il va pouvoir reprendre la compétition. Et surtout s’il va pouvoir la reprendre. «J’avais espéré être à 100 % de mes moyens dès octobre, mais ce ne fut malheureusement pas le cas et ce n’est toujours pas le cas aujourd’hui. Je ne veux pas franchir la prochaine étape avant d’être prêt», a expliqué le Suisse, dimanche, lors d’une cérémonie de remise de prix dans son pays.

Une chose est sûre, sa participation à l’Open d’Australie, prévue initialement du 18 au 31 janvier, mais qui risque d’être repoussée en février en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, est fortement compromise. «J’adorerais aller en Australie, mais ça va être très juste avec mon genou», a-t-il confié. Et il ne prendra pas le moindre risque.

D’autant que ses priorités sont plus loin dans l’année avec Wimbledon, où il visera un neuvième sacre, et les JO de Tokyo, avec la volonté de décrocher la médaille d’or en simple qui est le seul titre qui manque à son incroyable palmarès. «Ma priorité sera l’été avec Wimbledon, les JO et l’US Open», a affirmé l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.

Mais tout dépendra de l’évolution de sa guérison. «Nous prenons notre temps, mais les deux, trois prochains mois vont devenir immensément importants pour moi», a lâché Federer, qui n’exclut pas une possible retraite s’il n’est pas suffisamment remis. «Si ma carrière devait s'arrêter là, ce serait bien de la terminer avec cette récompense», a confié Roger Federer en recevant un prix qui récompense le meilleur sportif suisse des 70 dernières années. Le dernier de son immense carrière ?