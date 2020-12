Boxe : le choc Anthony Joshua-Tyson Fury annoncé dans les prochains jours ?

Après la victoire d’Anthony Joshua contre Kubrat Pulev samedi, tous les regards sont tournés vers l’officialisation d’un combat contre Tyson Fury. Et l’annonce devrait se faire très bientôt.

Les fans de boxe n’attendent que ça. Et les deux protagonistes également. Alors que les deux clans ont récemment indiqué avoir trouvé un accord pour deux combats de réunification des ceintures – Joshua détient les titres IBO, IBF, WBO et WBA alors que Fury possède la WBC –, il ne manque que l’accord financier évidemment pour que ce choc 100% Britannique entre les deux meilleurs boxeurs poids lourds de la planète ait lieu.

En tout cas, les deux boxeurs ont hâte de disputer ce combat. Quelques minutes après la victoire d’Anthony Joshua contre Kubrat Pulev, Tyson Fury a posté une vidéo indiquant son envie de lui «mettre une fessée» comme à Deontay Wilder.

Tout est entre les mains d’Eddie Hearn patron de Matchroom Boxing et Bob Arum dirigeant de Top Rank qui doivent tomber d’accord. Et d’après leurs récentes déclaration, ce n’est qu’une question de jours.

«Il y a eu beaucoup de discussions, a confié Hearn à Sky Sports. Comme Joshua l’a dit, c’est moins de discussions, plus d’action. Depuis son arrivée chez les professionnels, il voulait être le champion incontesté du monde. Nous allons être amicaux, nous allons être gentils. Nous savons ce que nous devons faire. À partir de demain, on fait le combat contre Tyson Fury directement. C’est le seul combat à faire en boxe. C’est le plus gros combat de la boxe. C’est le plus grand combat de l’histoire de la boxe britannique.»

Eddie Hearn a confié que l'officialisation devrait arriver dans quelques jours. Les fans de boxe auront peut-être un joli cadeau pour Noël.