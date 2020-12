Coronavirus : Il est le seul footballeur professionnel à jouer avec un masque

Jerry Bengtson évolue au CD Olimpia, pensionnaire de 1ère division au Honduras. Et l’attaquant de 33 ans a la particularité d’être le seul footballeur professionnel à jouer en match avec un masque.

Le capitaine du club hondurien est apparu avec sa protection, de couleur noir et portant son numéro 27 ainsi que le logo du club, à l’occasion du quart de finale retour de la Ligue des champions de la Concacaf (Amérique du nord et centrale), disputé dans la nuit de mardi à mercredi, contre l’Impact de Montréal entraîné par Thierry Henry (défaite 0-1). Comme c’est le cas à chaque rencontre.

Depuis la reprise en septembre, l’international hondurien (57 sélections), qui n’est pourtant pas un sujet à risque, a en effet fait le choix de porter un masque en match, mais également pendant les entraînements, pour éviter d’attraper le coronavirus au contact de ses coéquipiers ainsi que de ses adversaires et de contaminer ensuite les membres de sa famille.

Sans que cela ne le gêne, ni n’altère ses performances sur le terrain. «C’est étrange car il est le seul joueur de l’équipe et de tout le championnat à évoluer avec un masque. Mais cela ne le dérange pas, et il continue à marquer des buts», a confié récemment son entraîneur Pedro Troglio.

Pour preuve, Jerry Bengston a déjà inscrit neuf buts depuis le début de saison. Et s’il est resté muet face à la formation canadienne, qui n’a pas empêché le CD Olimpia de se qualifier grâce à sa victoire au match aller en mars avant la crise sanitaire (1-2), il tentera de trouver les chemin des filets, samedi, en demi-finales face aux Tigres d’André-Pierre Gignac. Avec son masque.

Jerry Bengtson, Olimpia's captain, is the first player to wear a face mask during a professional football match.





He wore it for a full 90 minutes last night in the CONCACAF Champions League QF against Montreal Impact.





He does it to protect his family, per local reports. pic.twitter.com/tmJWIPTAV8

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) December 16, 2020