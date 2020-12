Ligue 1 : Le PSG se reprend face à Lorient (2-0), Lyon accroché et l’OM battu

Que ce fut difficile… Trois jours après sa défaite contre Lyon, le PSG s’est repris, ce mercredi, lors de la venue de Lorient (2-0). Sans franchement convaincre. Le club de la capitale a désormais rendez-vous, dimanche, à Lille toujours en tête après sa victoire à Dijon (0-2).

Trois points et c’est tout. Dans la lignée de son début de saison en demi-teinte, le champion de France a offert un triste visage et spectacle au Parc des Princes. Surtout durant la 1ère période, qui a été d’une grande pauvreté côté parisien. Et si les hommes de Thomas Tuchel, qui avait choisi de faire tourner son équipe pour laisser souffler ses cadres, n’étaient pas menés à la pause, il le devait en grande partie à la maladresse des Lorientais, qui se sont créés plusieurs situations de contre sans parvenir à les concrétiser (8e, 25e, 26e). Ils ont payé leur manque de réalisme dès le retour des vestiaires.

Sans imagination collective, ni inspiration, les coéquipiers d’Ander Herrera, capitaine d’un soir et qui a trouvé la barre transversale (42e), ont pu compter sur leurs individualités pour faire la différence. Et surtout deux passes soyeuses de Rafinha. La première qui a provoqué un penalty et l’expulsion d’Andreaw Gravillon après une faute sur Kylian Mbappé qui s’est chargé de transformer la sentence sans trembler (51e). La deuxième à destination de Moïse Kean, qui a doublé la mise et entériné le succès du club de la capitale (61e).

Car derrière, malgré sa supériorité numérique, le PSG s’est contenté de gérer son avance, même si Rico a dû s'emplayer devant Morel et Wissa (65e) et Brbic a trouvé le poteau (87e), en prévision du choc tant attendu face au Losc. Mais dans le Nord, il devra impérativement élever son niveau de jeu pour inquiéter la formation nordiste, qui, malgré l’agitation en coulisses concernant le futur changement d’actionnaire, a enchaîné à Dijon pour conforter son fauteuil de leader avec un point d’avance sur Paris. Et les Parisiens pourraient compter sur le retour de Neymar pour récupérer le trône.

En attendant, ils sont remontés au second rang avec le match nul concédé par Lyon, qui a vu sa série de cinq succès consécutifs être stoppée à domicile par Brest (2-2). Menés à la pause, les Lyonnais sont parvenus à renverser le score en seconde période avant d’être rejoints en toute fin de match sur penalty.

L'OM, invaincu depuis neuf rencontres en championnat, a également subi un coup d’arrêt à Rennes (2-1). Les Marseillais ont pourtant ouvert le score grâce à Pape Gueye, mais l’expulsion du milieu de terrain marseillais a fait basculer la rencontre. Les Rennais en ont profité pour arracher la victoire en seconde période et faire son retour dans le haut du classement (6e) à deux points du club olympien, qui compte deux matchs de retard.