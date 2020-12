Ligue 1 : Lille bientôt vendu par Gerard Lopez ?

Si tout va bien sur le terrain, Lille vit des heures agitées en dehors. En proie à d’importantes difficultés financières, le club nordiste, en tête de la Ligue 1, serait en passe d’être vendu par Gerard Lopez.

L’actuel président et propriétaire du club nordiste est entré en négociations avec le fonds d’investissement Merlyn Partners pour une cession du Losc qui pourrait intervenir très rapidement. «Je suis heureux que le travail que nous avons effectué et les succès sportifs que nous avons remportés à Lille soient reconnus par des investisseurs étrangers dans ces moments difficiles pour le football français. Je me réjouis de l'intérêt de Merlyn pour le club et je vais examiner cette proposition avec attention et dans les meilleurs délais», a affirmé, ce mercredi, Gerard Lopez, qui se désengagera «totalement» du club nordiste si la vente se concrétise.

De son côté, le fonds d’investissement domicilié au Luxembourg a confirmé les pourparlers et «avoir approché Gérard Lopez, le propriétaire actuel du Losc, avec une offre de reprise du club en tant qu’actionnaire majoritaire.» Gerard Lopez était arrivé à la tête du club en 2016, mais il serait contraint de devoir revendre le club nordiste sous la pression du fonds d’investissement américain Elliott Management, son principal créancier, selon L’Equipe. Il n’aurait remboursé, à ce jour, que 102 des 225 millions d’euros empruntés à Elliott quatre ans plus tôt.

Son départ devrait entraîner la nomination d’Olivier Létang à la présidence du Losc. Ancien directeur sportif du PSG, de septembre 2012 à juin 2017, il avait été nommé président de Rennes en novembre 2017 avant d’être évincé à la surprise générale en février dernier.

Au contraire de Luis Campos, qui ne devrait plus être en charge du recrutement, l’entraîneur Christophe Galtier ne serait en revanche pas menacé. Les résultats plaident en sa faveur, alors que le club nordiste occupe 1ère place de la Ligue 1 devant Lyon et le PSG, et est qualifié pour les 16es de finale de la Ligue Europa, où il affrontera l’Ajax Amsterdam en février prochain. Avec un nouvel actionnaire à sa tête ?