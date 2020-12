Ligue 1 : Lille, Lyon, OM… peuvent-ils priver le PSG du titre ?

Si le PSG reste le grand favori, le Losc, l’OL et l’OM semblent avoir leur mot à dire et se posent en vrais concurrents. Encore faut-il confirmer, notamment dès mercredi soir lors de la 15e journée de Ligue 1.

A trois journées de la trêve hivernale, tout reste à faire entre le PSG et ses concurrents qui se tiennent en 3 points. Une chose est sûre, c'est peut-être la saison où jamais pour venir doubler le club de la capitale.

Lille (1er)

Entre les trois formations, Lille est l’équipe qui fait la meilleure impression depuis le début de l’exercice 2020-2021. Actuel leader du championnat avec une meilleure différence de buts que Lyon, le club nordiste possède une attaque de feu (la 2e de L1) et une défense ultra solide (10 buts). Avec une seule défaite enregistrée (à Brest, 3-2) lors de la 10e journée, les Dogues de Christophe Galtier tiennent la cadence. Avec la réception du PSG dimanche, ils pourraient même frapper un gros coup. Reste ensuite à voir si la Ligue Europa (Lille affronte l'Ajax en 16es de finale) empêchera le club de jouer sur deux tableaux.

Calendrier avant la trêve : Dijon - Lille (15e journée), Lille - PSG (16e journée), Montpellier - Lille (17e journée)

Lyon (2e)

L’OL reste sur une très bonne série. Les hommes de Rudi Garcia n’ont plus perdu depuis la mi-septembre et leur revers à Montpellier (2-1), soit 11 matchs sans défaite dont 5 victoires consécutives. La dernière, contre le PSG au Parc des Princes. Privé de coupe d’Europe cette saison, les Lyonnais sont focus sur la Ligue 1. La troisième attaque du championnat possède en plus un très bon calendrier puisqu’elle recevra deux de ses trois concurrents directs lors des matchs retour : PSG et Lille. Seule chose qui pourrait venir freiner cet excellent début de saison, le mercato hivernal. Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Memphis Depay sont sur les tablettes de plusieurs écuries européennes.

Calendrier avant la trêve : Lyon - Brest (15e journée), Nice - Lyon (16e journée), Lyon – Nantes (17e journée)

Marseille (4e)

Et si c’était l’OM ? Avec 9 matchs sans défaite et 6 victoires consécutives, le club phocéen réalise un bon début de saison malgré sa très piètre performance en Ligue des champions. Débarrassés de la C1, les hommes d’André Villas-Boas, qui n’ont connu la défaite seulement contre Saint-Etienne cette saison en Ligue 1, peuvent désormais se concentrer sur le championnat eux qui sont actuellement 4es avec deux matchs en moins (Lens et Nice). Et avec une victoire à Paris et des nuls contre Lille et Lyon, les Phocéens peuvent bomber le torse. Seul problème de Marseille, l’attaque n’est pas le point fort. Dario Benedetto est trop seul. Et le banc de touche n’est pas assez profond.

Calendrier avant la trêve : Rennes – OM (15e journée), OM – Reims (16e journée), Angers – OM (17e journée)

