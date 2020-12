Diego Maradona : son corps devra être conservé pour des tests de paternité

Le corps de Diego Maradona ne pourra être incinéré. Près d’un mois après la mort du «Pibe de oro», un tribunal argentin a ordonné, ce mercredi, sa conservation pour pouvoir effectuer des tests de paternité grâce à son ADN.

Cette décision a été prise dans le cadre d’une procédure entamée par une jeune femme, qui prétend être la fille de l’ancienne légende argentine. Née en 1995, elle avait été abandonnée à la naissance. Après avoir retrouvé sa mère biologique, il y a deux ans, elle aurait appris qu’elle pourrait être le fruit d’une relation avec l’ex-capitaine de l’Albiceleste.

Elle avait alors entamé les démarches nécessaires avec son avocat pour savoir si Diego Maradona était bien son père. Ce dernier aurait donné son accord pour procéder à des tests ADN, mais ils n’ont pu être effectués avant sa mort le 25 novembre dernier.

La tribunal a ainsi demandé «par mesure de précaution, au cimetière du Jardin Bella Vista, que soit ordonné et notifié l’interdiction d’intervenir sur la dépouille de M. Diego Armando Maradona afin que ses héritiers et/ou des parents directs et/ou des tiers n’aient pas les restes cadavériques et son corps soit conservé, évitant ainsi sa crémation.»

Si les analyses s’avéraient positives, la jeune femme deviendrait le 6e enfant de Maradona, qui en comptait déjà quatre en Argentine et deux, alors que six demandes de filiation sont en cours. De quoi accroitre encore un peu plus les difficultés autour de son héritage.