L’Open d’Australie décalé à février, les qualifications au Qatar et à Dubaï

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, l’Open d’Australie a été décalé, mercredi, au mois de février (8-21 février) par l’ATP, qui a dévoilé le calendrier du début de saison. Cette décision résulte des restrictions sanitaires dues à la pandémie de coronavirus.

Tout comme les participants non-australiens, les joueurs qualifiés pourront observer la quarantaine obligatoire de 14 jours à leur arrivée sur place. Des qualifications masculines qui n’auront pas lieu à Melbourne, mais du côté de Doha au Qatar du 10 au 13 janvier. Si rien n’a encore été confirmé pour les qualifications féminines, elles devraient se tenir, quant à elles, à Dubaï (Emirats arabes unis).

Parmi les autres contraintes, les sportifs et leur entourage devraient être logés dans des hôtels qui leur seront désignés et ne seront autorisés à s’entraîner à hauteur de cinq heures par jour, transportés par les organisateurs entre leur hôtel et le Melbourne Park. «La santé et la sécurité resteront essentielles tandis que nous affronterons les défis qui sont devant nous», a confié le président de l’ATP Andrea Gaudenzi.

Alors que la situation épidémique est sous contrôle en Australie, qui a enregistré environ 28.000 cas de contamination et environ 900 morts, le premier Grand Chelem de la saison devrait en revanche pouvoir accueillir des spectateurs. Entre 25% et 50% des places dans les tribunes pourraient être ouvertes au public, avait indiqué le responsable de l’Open d’Australie Craig Tiley.

Avec ces annonces, une grande partie des interrogations ont été levées. L’une des principales concerne désormais la présence de Roger Federer. Le Suisse, qui a subi une doublé opération du genou cette année, a récemment laissé planer le doute sur sa participation tout comme sur son retour sur les courts.

