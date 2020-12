Euro 2020 : les handballeuses tricolores sur leur lancée ?

Une nouvelle épopée ? L'équipe de France féminine a l'occasion de rallier la finale de l'Euro 2020 de handball en cas de succès ce vendredi face à la Croatie. Et ainsi de conserver sa couronne continentale.

S’il s’agit d’un classique chez les hommes, ce France-Croatie sera une affiche inédite chez les dames. Les joueuses d’Olivier Krumbholz, tenantes du titre, sont à une marche de disputer une nouvelle finale européenne. Et ce sera donc face à une formation novice à ce niveau de la compétition qu’elles devront valider leur ticket. Une bonne nouvelle pour les Bleues qui ont évité la redoutable Norvège et ses 7 titres continentaux, qui sera opposée dans le même temps au Danemark, hôte de la compétition.

«La Croatie est une équipe que l’on connaît peu et que nous n’avons pas joué depuis très longtemps, a confié l’entraîneur tricolore. Cette équipe est très efficace : elle serre le jeu et elle garde beaucoup la balle. Les joueuses croates sont certes moins connues dans le concert international mais elles sont très dangereuses. Ce match est à aborder avec beaucoup d’investissement face à une équipe redoutable qui a seulement perdu contre la Norvège.»

Nos leaders statistiques après matchs





buts et 69% de réussite pour A.LACRABERE





parades pour C.DARLEUX





Un tir flashé à kmh pour E.NZE MINKO





passes décisives pour G.ZAADI DEUNA #BleuetFier #HandballIsPassion pic.twitter.com/ZcsQIFOU8d — Equipes France Hand (@FRAHandball) December 17, 2020

Les coéquipières de Siraba Dembélé-Pavlovic, qui semblent véritablement monter en puissance depuis le début du tournoi, n’ont en effet plus affronté la Croatie depuis juin 2013 et une victoire lors des éliminatoires du Championnat du monde. Mais il faudra évidemment se méfier de cette formation qui impressionne réellement.

«Cette équipe va craquer à un moment ou à un autre, j’espère le plus vite possible, a prédit Krumbholz. Il faut regarder l’adversaire en toute honnêteté et franchise, ni les surestimer, ni les sous-estimer. Nous allons bien les étudier collectivement et individuellement. Nous utiliserons toutes nos forces, sans penser au match suivant de dimanche. Si nous sommes bons, on les battra.» Clair, net et précis, il n’y a plus qu’à.