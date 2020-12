Le fils de Wayne Rooney signe à Manchester United

Il marche sur les traces de son père. Kai Rooney, 11 ans, fils de la légende de Manchester United Wayne Rooney, a signé avec le club mancunien pour entrer dans son centre de formation.

C'est son père, âgé de 38 ans et désormais capitaine et entraîneur intérimaire de Derby County (D2 anglaise), qui a annoncé la nouvelle sur Twitter jeudi soir. «Jour de fierté. Kai signe pour Manchester United. Continue à travailler dur, mon fils», a-t-il écrit en commentaire d'une photo de son fils signant son contrat, ses parents debout derrière lui.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son pic.twitter.com/tTYuUZj7yn

— Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020