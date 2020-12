Vendée Globe 2020 : Cinquantièmes hurlants, classement, Samantha Davies… l'avis de Christopher Pratt, co-skipper Charal

Remplaçant de Jérémie Beyou sur le Vendée Globe 2020, le skipper professionnel Christopher Pratt, aussi entrepreneur chez Marsail, ne participe pas cette année à la reine des courses au large en solitaire. Il n’en demeure pas moins un observateur averti et livre chaque semaine à CNEWS son éclairage sur le déroulé sur ce tour du monde à la voile qui s'annonce historique.

La mi-course, du moins pour les leaders !

La trêve des confiseurs approche, et voilà le trio de tête sur la route du retour. Du point de vue mental pour les skippers, cette inversion est un moment très particulier de la course. C’est comme lorsque l’on entame la seconde moitié d’un marathon. Cette idée que chaque mille parcouru désormais les rapproche de la maison est extrêmement motivante. De plus, les leaders de la course - qui ont passé le cap Leeuwin cette semaine - sont désormais dans l’océan Pacifique. Ce dernier ne porte pas bien son nom pour sûr ! Cependant, il est réputé moins agité et « casse-bateaux » que son confrère Indien.

Le prochain cap devant leurs étraves, c’est le cap Horn ! Le plus mythique des trois caps, celui qui sonne la sortie des mers du sud. L’entrée dans le Pacifique signifie aussi que les skippers vont glisser plus au sud (de ce côté de la course, la limite des glaces est située moins au nord que dans l’océan Indien). Cette route plus sûre leur permet de parcourir moins de chemin, c’est un peu comme prendre l’intérieur de la piste en athlétisme. Cela offre également des vents plus forts et plus établis. Cela marquera aussi leur entrée dans ce que l’on appelle les Cinquantièmes hurlants. Le vent y est fort, la houle longue et caractéristique du Pacifique. Les albatros y règnent en maître. Les températures quant à elles sont polaires. Les skippers peuvent préparer leurs moufles, il va faire très froid ! Alors, pendant combien de temps ? Selon mes derniers routages, les premiers devraient franchir le cap Horn pour le réveillon, quelle meilleure façon de fêter la nouvelle année.

Le classement

Ce Vendée Globe est complètement fou ! Neuf marins ont franchi le cap Leeuwin en moins de 24 heures. C’est une première dans l’histoire de la course. Pour vous donner une idée, lors de la précédente édition, Jérémie Beyou à l’époque skipper de Maître Coq, franchissait ce cap en troisième position avec plus de trois jours de retard sur le duo de tête composé d’Alex Thomson et d'Armel Le Cleac’h.

Ce qui est peut-être plus fou encore, c’est cette bagarre acharnée, en mode Solitaire du Figaro pour la quatrième place. Mardi, cinq bateaux se tenaient en moins d’un mille, après plus d’un moins de course ! Dingue. Les skippers nous ont d’ailleurs partagé des images étonnantes de leurs bateaux à vue les uns des autres dans les mers australes. Inédit, ce Vendée globe je vous dis !

L’autre évènement de la semaine, en ce qui concerne le classement, c’est Jérémie Beyou, le skipper de Charal, qui n’est plus la lanterne rouge. Mieux, il a doublé, non pas un, non pas deux, mais six concurrents. Il se place désormais en leader du gruppetto. Les prochaines cibles sont à 500 milles devant les étraves de la fusée argentée, et j’imagine qu’il devrait opérer la jonction en fin de semaine prochaine.

Côté leadership, il y a du grabuge ! Trois leaders différents en une semaine et la fin de l’hégémonie de Charlie Dalin qui durait depuis plus de deux semaines.

Casse et abandons

L’avarie majeure de la semaine est justement celle du skipper d’Apivia. Mardi soir, il annonçait avoir un problème de cale basse de foil. Au moment où l’incident est survenu, nombreux sont ceux, lui compris, qui pensaient que la course allait s’arrêter là pour lui. Toutefois, l’équipe de Mer Concept est parvenue à définir un protocole permettant à son skipper de reconstruire une cale avec le carbone et la mousse embarqués à bord dans le matériel de spare. Après 17 heures d’arrêt, Charlie a replacé la nouvelle cale dans son logement et s’est remis en route. Il est désormais troisième à 150 milles du nouveau leader, Yannick Bestaven. Ce dernier n’est pas épargné non plus par les soucis techniques. En début de semaine, il est monté dans son mât pour réparer une voile d’avant endommagée. Dans l’ensemble, les skippers, mais aussi leurs bateaux, commencent à souffrir. L’indien a été impitoyable. Les soucis de voiles, de voies d’eau et autres petits bobos en tout genre se multiplient. Chacun a son lot d’emmerdes, si vous me permettez l’expression ! «Le Vendée Globe, c’est une emmerde par jour», disait Michel Desjoyaux. Ceux qui en doutaient ou pensaient y échapper en sont pour leurs frais. Il faut toujours écouter le Professeur, surnom que ses camarades lui ont donné.

La compensation des temps

Pour faire suite au sauvetage extraordinaire de mon ami Kévin Escoffier, plusieurs concurrents ont bénéficié de temps de compensation accordés par la direction de course. Ce n’est jamais chose simple de définir ces temps, les paramètres à prendre en compte étant très nombreux. Comment aurait été la météo pour eux s’ils ne s’étaient pas déroutés ? Comment les systèmes météos ont évolué ? Il faut simuler des routes, des météos, pour tous les concurrents, et imaginer des scénarios. Il convient également de prendre en considération d’éventuels dégâts matériels causés par les opérations de recherche. Une nuit quasiment à l’arrêt à être balayé par les vagues ne peut pas être sans conséquence sur les bateaux. À cela, et pour être totalement juste dans l’analyse, il faudrait pouvoir ajouter l’impact psychologique et la fatigue physique engendrés par cette nuit angoissante. Alors, la direction de course décide, en son âme et conscience, ce qui semble être une juste compensation du temps réellement perdu sur la course. Jean Le Cam a bénéficié de 16 heures, Yannick Bestaven et Boris Hermann de 10 heures.

Ce que j’ai aimé

La remontada, qui ne fait que commencer, de Jérémie Beyou. Son sourire et son âme de compétiteur retrouvés ! Come on mon pote !

Ce que j’ai détesté

Samantha Davies est repartie hors course après son arrêt forcé à Cape Town et franchement, bravo ! Elle continue son tour du monde, pour la cause qu’elle défend, pour son bonheur d’être en mer aussi. Je regrette que la règle ne lui permette pas d’être intégrée aux communications officielles du Vendée Globe, ni à être positionnée sur la cartographie. Cette règle existe pour qu’un concurrent hors course ne « profite » pas du dispositif média de la course. Ce qui se comprend tout à fait vis-à-vis des concurrents qui sont encore en course, et surtout de leur partenaire. Néanmoins, quand on connait les raisons qui poussent Samantha à repartir et sa joie de vivre communicative lorsqu’elle est en mer, on est forcément frustré de ne «plus la voir» !