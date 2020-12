Le champion olympique de VTT, Julien Absalon, visé par un chasseur lors d'une sortie

Une grosse frayeur. Le double champion olympique de VTT, Julien Absalon, a été mis en joue par un chasseur lors d'une sortie, vendredi 18 décembre. Une rencontre pour le moins surprenante dont il a fait part sur son compte Facebook.

Sur le réseau social, le sportif confie ses interrogations. «Je ne souhaite pas créer de polémique mais j'ai une petite question», souligne-t-il dans un premier temps. «Hier, lors de ma sortie en VTT à la sortie d'un virage j'ai été mis en joue par un chasseur, j'ai crié pour lui notifier que je n'étais pas un sanglier (j'espère qu'il avait remarqué...)», poursuit le médaillé d'or des JO d'Athènes et Pékin.

«Je lui demande pourquoi il me vise, il me répond que son fusil est chargé (rassurant) mais qu'il est en l'air (un peu en ma direction quand même...). Bon on s'explique calmement (en même temps, il vaut mieux car il a une arme chargée dans les mains...). Avant de repartir je lui demande s'il est seul. Il me répond, oui, je chasse seul avec mon chien», raconte Julien Absalon.

Après cette mauvaise rencontre et alors que la chasse est la cible de nombreuses critiques à la suite de plusieurs accidents, le champion de VTT se pose des questions sur les conditions de l'exercice de cette activité.

«Est-il autorisé de chasser seul ? Du coup sans signalement sans mettre de panneau...», s'interroge-t-il sur Facebook. «Je ne suis pas anti-chasse mais c'est un peu 'étrange' de croiser en forêt des personnes seules armées de fusils chargés», conclut-il.