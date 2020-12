NBA : Rudy Gobert prolonge avec Utah et va devenir le sportif français le mieux payé de l’histoire

Le plus gros contrat de l’histoire pour un sportif français. Le pivot du Jazz d’Utah Rudy Gobert va prolonger son contrat pour 205 millions de dollars (167 millions d’euros) sur cinq saisons.

L’intérieur des Bleus va signer le bail le plus lucratif pour un pivot dans la Grande ligue et touchera dès l’an prochain 41 millions de dollars (33.5 millions d’euros) en moyenne par exercice, comme il l'a confié à ESPN. Il possède une Player option* pour la dernière année.

Rudy Gobert has agreed to a 5-year, $205M extension with the Jazz, he told ESPN. It’s the biggest contract ever for a big man. Gobert: “It means they believe in me. They believe in what we’ve been building over the years with this whole organization.” https://t.co/hPJwYMdSS5

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 20, 2020