«Captain Ali» : l'inspirante histoire d'un entraîneur de kickboxing dans un camp de réfugiés

Infosport+ diffusera vendredi 25 décembre le documentaire «Captain Ali», l'histoire touchante d'un entraîneur de kickboxing dans le camp de réfugiés de Zaatari.

C'est un Père Noël à sa manière. Depuis 7 ans et son départ précipité de Syrie à cause de la guerre en 2013, Ali Naser Husein redonne le sourire aux enfants de camp situé en Jordanie (77 000 réfugiés syriens). Cet ancien étudiant en génie civil à Damas, devenu chef de l’administration des coachs pour le programme Live Together de l'organsation Peace and Sport (co-présidée par Didier Drogba), y enseigne aux enfants le kickboxing.

Pourtant, «Captain Ali» n'a jamais été amateur de cette discipline, il a appris à l’aide de vidéos sur internet. Et à travers ses cours, Ali, véritable source d'espoir, instruit aux enfants plusieurs valeurs (l'entraide, l'esprit d'équipe, de famille) et tente de leur faire oublier les images de guerre de leur pays d’origine.

Père de deux filles, ce Syrien, inspirant par son ambition et son sourire, espère avoir la chance de pouvoir un jour reprendre ses études et surtout une vie normale dans un monde de paix. Tout ce qu'il inculque à la jeunesse du camp de Zaatari.

Programme TV

CAPTAIN ALI

Vendredi 25 décembre

17h sur Infosport+