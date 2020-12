Ligue 1 : Lille, PSG, Lyon ou Marseille, qui est le mieux armé dans la course au titre ?

Les cadors répondent présents. A l’approche de la mi-saison de cet exercice particulier, les gros clubs français squattent les premières classes du classement de Ligue 1. Lille, le PSG, l’OL et l’OM sont à la lutte pour la première place.

Au terme de la 16e journée, les Lillois (33 points) sont leaders du championnat, à égalité de points avec l’Olympique Lyonnais. Les deux formations comptent une longueur d’avance sur le PSG (32 points) et cinq sur l’Olympique de Marseille (28 points) qui a deux matches de retard.

Certes, le championnat est encore long et réserve de nombreuses surprises. A l’approche de la trêve hivernale, voici une revue des forces et des faiblesses des prétendants au titre.

Lille

Points forts

Avec Burak Yilmaz et Yusuf Yacizi, auteurs respectivement de 8 et 11 buts, les Dogues possèdent une force offensive de haut niveau. Le ailiers Jonathan Bamba et Jonathan Ikone ont grandement participé aux 42 buts inscrits cette saison par le LOSC en 22 rencontres (16 de Ligue 1 et 6 de Ligue Europa, soit une moyenne de deux par matches).

Dimanche dernier, le PSG a ainsi mis fin à l'incroyable série de Lille, qui avait inscrit au moins un but lors de ses 29 derniers matches officiels, toutes compétitions confondues. En plus d’être toujours en course en Ligue Europe, les Dogues de Christophe Galtier tiennent la barre en championnat avec une seule défaite en 16 rencontres, sur le terrain de Brest (3-2), le 8 novembre dernier.

La défense est loin d’être en reste avec seulement dix buts encaissés ce qui fait d’elle la meilleure du championnat à égalité avec le PSG.

Points faibles

Les agitations en coulisse autour du club nordiste pourraient perturber le groupe. Pressé par ses créanciers, le président Gérard Lopez, auquel Galtier était attaché, a vendu vendredi ses parts au fonds d'investissement Merlyn, qui l'a remplacé par l'ancien directeur sportif parisien Olivier Létang, nouveau PDG du LOSC.

De plus, la Ligue Europa pourrait coûter quelques précieux points aux Lillois. Alors que les Lyonnais n’étaient pas qualifiés pour l’Europe et que Marseille est sorti de la Ligue des champions, la fraîcheur pourrait être un facteur clé dans une saison où la préparation a été tronquée.

Lyon

Points forts

Avec 33 points glanés en 16 rencontres, l’OL a démontré un jeu offensif séduisant et une assise collective très cohérente. Même sans Coupe d’Europe, le groupe lyonnais reste de qualité. Les Rhodaniens ont notamment conservé Memphis Depay, remis de sa blessure aux ligaments. Dans sa dernière année de contrat, le Hollandais doit se montrer sous son meilleur jour pour obtenir des sollicitations des tops clubs européens, plus en adéquation avec ses ambitions.

Les Lyonnais, invaincus depuis la mi-septembre, n’ont que le championnat et ambitionnent de refaire résonner l’hymne de la Ligue des champions au Groupama Stadium. Le groupe de Rudy Garcia possède la deuxième attaque du championnat.

Points faibles

Les choix durant le mercato hivernal seront décisifs pour la suite de la saison. En fin de contrat, Memphis Depay pourrait être poussé vers la sortie par les dirigeants rhodaniens, dans l’espoir de récupérer une contrepartie. De même Houssem Aouar et Moussa Dembélé alimentent les rumeurs de transfert et un départ pourrait affaiblir l’effectif.

PSG

Points forts

En termes de joueurs, le club de la capitale n’a pas d’équivalent dans l’hexagone. Seulement, les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas été épargnés par les blessures depuis le début de saison. Mais au complet, le PSG a le groupe pour régner sur le championnat et lutter sur le plan européen. Meilleure attaque du championnat (35 buts), la formation parisienne est également la meilleure défense (10 buts encaissés) avec Lille.

0 - Il s’agit du 1er match nul 0-0 de Paris en Ligue 1 depuis le 19 mai 2018 contre Caen. C’est la 1ère fois que le PSG termine une rencontre de l’élite sur un score vierge avec Thomas Tuchel comme entraîneur (81 matches). Inoffensif. #LOSCPSG pic.twitter.com/rkgo7tewf8 — OptaJean (@OptaJean) December 20, 2020

Points faibles

L’infirmerie. Quasiment chaque élément de l’effectif a été blessé cette saison. Le PSG, finaliste de la dernière Ligue des champions, n’a pas connu de véritable coupure et les pépins physiques s’enchainent, en particulier pour ses stars offensives, Neymar et Kylian Mbappé.

De plus, le parcours européen des Parisiens forcera l’entraîneur allemand à soulager les organismes de ses joueurs, également en état de fatigue mentale selon le technicien.

Et le PSG a la moins bonne défense des équipes de tête. Un casse-tête pour thomas Tuchel, qui peine à trouver l’équilibre entre l’attaque et la défense. Face à Lorient ou encore Lille, des exploits des défenseurs ou des portiers parisiens ont permis d'éviter des déconvenues.

De plus, les Parisiens ont manqué leurs gros rendez-vous, notamment face à leurs concurrents directs (Battus à domicile par l'OM et Lyon).

Marseille

Points forts

A la dérive en Ligue des champions, les Marseillais n’ont rien lâché en championnat. Ils possèdent deux rencontres de moins face à des équipes abordables (Lens et Nice). Libérés des obligations européennes, les Olympiens peuvent viser l’une des trois premières places.

Florian Thauvin réalise une belle entame de saison avec déjà six buts au compteur. Il sera important dans une animation offensive limitée. La défense des hommes d’André Villas-Boas est la troisième du championnat avec seulement 13 buts encaissés.

Points faibles

Un effectif plus limité que ses concurrents et surtout la moins bonne puissance de frappe parmi les cadors avec seulement 21 buts. L'OM peine a se montrer dangereux en attaque à l'image de son avant-centre Dario Benedetto, auteur de seulement 3 buts en 13 rencontres cette saison.

Après une série de six victoires d'affilée en championnat, la défaite à Rennes mercredi et le nul contre Reims le week-end dernier actent le ralentissement et la fatigue de l'équipe d'André Villas-Boas.