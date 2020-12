NBA : Gobert, Fournier, Batum, Hayes, Maledon... l’avis de George Eddy sur les Français

La NBA est de retour ! Dans la nuit de mardi à mercredi, les fans de la sphère orange retrouvent leurs héros avec un contingent de Français plus impressionnant que jamais. George Eddy a passé au scanner les Frenchies et leurs ambitions pour cette nouvelle saison.

Dans une ligue de plus en plus forte et concurrentielle, les Bleus représentent l'un des contingents les plus importants d'étrangers avec pour le moment 12 douze joueurs sous contrat. Un signal positif pour le basket tricolore et Vincent Collet à l'approche des JO de Tokyo.

Le sélectionneur français doit en tout cas avoir un oeil attentif sur la délégation tricolore de la NBA et notamment Rudy Gobert. Le pivot français, deux fois meilleur défenseur de la Grande Ligue, fait l'actualité. Outre ses actions caritatives -le pivot s’est récemment associé avec Yop, nouveau partenaire de la NBA en France, et s’engagera aux côtés de la «Rudy’s Kids Foundation»-, il vient également de signer le contrat le plus lucratif de l'histoire pour un sportif français : 205 millions de dollars (167.2 millions d’euros) sur cinq ans avec Utah.

The kid from Saint-Quentin is staying in SLC pic.twitter.com/z6gtZrb5yv — utahjazz (@utahjazz) December 20, 2020

Un montant mérité pour George Eddy, qui place l'intérieur natif de Saint-Quentin dans les meilleurs joueurs de la ligue.

Rudy Gobert (Utah), 28 ans : «Dans les 4 meilleurs pivots au monde»

«Il est dans les quatre meilleurs pivots au monde et il mérite ce contrat. Pour Nicolas Batum, son gros contrat était un fardeau mais pour Rudy Gobert, ça l’a sublimé. Il est encore meilleur qu’il y a trois, quatre ans. Utah va bâtir sur Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Rudy sera toujours candidat au titre de défenseur de l’année. Il est en forme, c’est un joueur intelligent et sérieux qui ne va pas arriver sur le terrain avec 20 kilos en trop comme Harden».

Evan Fournier (Orlando), 28 ans : «Imaginez si Evan jouait à Golden State ou à Dallas»

«Il y a des rumeurs de trades (transferts). Il est bon mais c’est un joueur intermédiaire. Ce n’est pas un franchise player mais un joueur complémentaire dans une grosse équipe. On aurait bien aimé le voir atterrir dans une grosse franchise : Milwaukee, Philadelphie ou Golden State. A mon avis, s’il y a une proposition avec des tours de drafts intéressants ils vont l’échanger parce que Orlando ne va nulle part avec l’équipe qu’ils ont. Ils peuvent être tentés de reconstruire avec des jeunes. Imaginez si Evan jouait à Golden State ou à Dallas car ce sont des équipes comme ça qui semblent intéressées en tant que troisième ou quatrième option en attaque. Il fait de bonnes saisons mais reste un joueur à 17 points par match. S’il ne passera pas le cap pour devenir franchise player, il reste cependant le franchise player de l’équipe de France et c’est déjà bien. Mais le mieux pour lui serait d’être trader vers une franchise qui joue le titre. En plus il n’est pas très cher et serait une bonne affaire pour une troisième option offensive».

Frank Ntilikina (New York), 22 ans : «J’ai l’impression qu’il n’a jamais vraiment eu sa chance»

«Il a encore ses chances. Le nouveau coach de l’équipe, Tom Thibodeau, se base sur la défense qui est le point fort de Frank, qui va s’améliorer. Il a besoin de la confiance de son coach et d’un rôle défini. J’ai l’impression qu’il n’a jamais vraiment eu sa chance, il a été freiné et n’a pas eu un technicien qui croyait en lui. C’est un joueur qui doit être dans une équipe avec quatre attaquants super forts à côté de lui. Frank est plus un défenseur, un distributeur, un créateur pour les autres qui peut monter à 10, 12 points par match. Le problème est que son équipe est très faible et qu’il ne semble pas être suffisamment fort pour lui faire passer un cap. Mais si le coach instaure une mentalité défensive, où le temps de jeu dépend des qualités défensives, alors Frank aura sa chance. Le problème est que New York n’a pas vraiment de projet non plus, ni de stars… c’est médiocre. En fait, je m’intéresse plus à Frank qu’aux Knicks. A un moment, il était annoncé à Orlando et j’aurais bien aimé voir ça».

Nicolas Batum (Los Angeles Clippers), 32 ans : «II doit lâcher le frein à main»

«Ça ne peut que être mieux pour lui car il est enfin libérer par le fardeau de son gros contrat. II doit lâcher le frein à main et juste remplir son rôle. Il va être le 8e homme ou le premier ailier qui sort du banc derrière Paul George et Kawhi Leonard. Vu que ce dernier va être géré durant la saison ça va ouvrir du temps de jeu pour Nicolas. Il ne faut pas qu’il se fasse bouffer par un jeune ailier qui a faim. C’est aussi une question de motivation car il est bien préparé physiquement. Il faut qu’il ose tirer car s’il laisse passer des tirs ouverts à trois points, comme il faisait avec Charlotte, il va se retrouver au bout du banc rapidement. Il faudrait qu’il prenne plus de responsabilités offensives au lieu de se coller dans ce discours « je joue pour l’équipe». Il s’inspire d’André Iguodala mais quand ce dernier était seul, il shootait et ne refusait pas les tirs. De temps en temps il mettait des gros tirs dans le money time et ça faisait du bien aux Warriors et au Heat. Donc oui, qu’il s’inspire d’Iguodala avec la prise de risque offensive. On va lui demander de faire tourner le jeu aussi. Il peut remplir un besoin niveau altruisme qui ferait du bien à cette équipe».

Timothé Luwawu-Cabarrot (Brooklyn), 25 ans : «Je le vois faire une bonne saison»

«Il était parmi les révélations de la fin de saison régulière dans la Bulle d’Orlando. Il faisait des matches à 20 points et s’est montré décisif malgré les absences dans l’équipe. «TLC» n’a pas eu peur de prendre ses responsabilités en attaque. Je connais bien le garçon et à mon avis il va continuer sa progression. Il va jouer le rôle de l’ailier qui apporte du banc pour Brooklyn. En plus, en jouant avec Kyrie Irving et Kevin Durant, la défense va se concentrer sur eux, il aura des positions de tirs très ouverts et il saura en profiter. C’est à Brooklyn qu’il s’est fait connaitre et Steve Nash (son coach) a vu ça. Donc ça va être intéressant de voir son temps de jeu. C’est un joueur athlétique qui peut défendre. Je le vois faire une bonne saison en tant que remplaçant.

Sekou Doumbouya (Detroit), 19 ans : «Il s’est donné une image de joueur pas très sérieux»

« C’est un énorme point d’interrogation. Il s’est donné une image de joueur pas très sérieux. Ce qu’il fait sur les réseaux, en dehors du terrain, ne respire pas le dévouement absolu à son équipe. On voit plutôt un garçon qui profite de la vie et de son bon contrat. On espère que ce n’est pas le signe d’un manque d’ambition. Après, je ne le juge pas et j’attends pour voir. C’est à lui de convaincre le coach que ce n’est pas vrai qu’il peut être constant et régulier. Il a du talent c’est sûr ! mais ça ne suffit pas à ce niveau très élevé. Il faut être là tous les soirs et apporter quelque chose de solide. Faire un match à 2 points et un autre à 20, les coaches NBA n’aiment pas ça. Ils attendent de voir ce que tu vas donner chaque soir. C’est comme ça que tu rentres dans la rotation. J’espère que Kilian Hayes, qui semble assez sérieux, va avoir une influence positive. S’ils restent tous les deux pour bosser après les entraînements pour travailler individuellement et montrer au coach qu’ils sont là pour bosser. Pas seulement profiter de la vie».

Kilian Hayes (Detroit), 19 ans : «Est-ce que Kilian a la même mentalité que Tony (Parker)?»

«La crainte principale est qu’il fasse le même parcours que Frank Ntilikina : drafté trop haut avec trop d’attention et d’attentes. S’il déçoit ça peut être néfaste pour sa progression. J’espère que ça ne se passera pas comme ça. Il était à 12 points par match en Eurocoupe mais ça ne se traduit pas forcément par une place de titulaire en NBA. Il y a une énorme étape à franchir. J’espère qu’il va rester lucide et ne pas se mettre trop de pression, que le coach et l’équipe de Detroit sauront se montrer patients et l’utiliser intelligemment. Ça fait beaucoup de paramètres et d’hypothèses. On le compare avec Tony Parker mais ce dernier a été drafté tard et avec moins de pression au début. Il avait une mentalité tellement costaude qu’il valait une place de titulaire à San Antonio. Est-ce que Kilian a la même mentalité que Tony ? C’est à voir. Rudy (Gobert) a cette mentalité, Clint Capela aussi. C’est dans la tête que ça se passe. Ils n’ont jamais baissé les bras et ont toujours montré aux coaches, même en 5 minutes sur le terrain, qu’ils étaient prêts à faire un maximum de choses. C’est à Kilian de montrer ça à ses entraîneurs. Derrick Rose semble être prêt à jouer le rôle de mentor pour Kilian, ça c’est positif. A mon avis Rose sera vite titulaire mais s’il s’occupe de Killian pour lui montrer la vie dans la NBA et le rôle de titulaire ça peut aider».

Théo Malédon (Oklahoma), 18 ans : «il va être une grosse surprise»

«Je le vois plus comme Tony (Parker). Il a été drafté très tard mais son club lui a donné deux années de contrat garantis à 2 millions l’année. C’est donc qu’il croit en lui et va lui donner du temps de jeu dans un effectif jeune et en pleine reconstruction. A Oklahoma, il est tombé dans une situation idéale pour briller et progresser. En plus, il a à peu près la même morphologie que Shai Gilgeous-Alexander et je pense que ces deux-là peuvent être complémentaires. Ça va être intéressant de voir son rôle, son temps de jeu. Je pense que son jeu est davantage fait pour la NBA où il y a plus d’espace, plus de un-contre-un et il est insaisissable dans ce domaine. Il a un jeu développé et n’est pas maladroit de loin. A mon avis, il va être une grosse surprise. Je pense qu’il va arriver à se faire une place. Je ne serais pas surpris qu’il fasse une très bonne saison. A son époque, Tony Parker titulaire après 5 matches et ce n’était pas prévu. Il est tombé dans la bonne situation au bon moment».

Vincent Poirier (Philadelphie), 27 ans : «Un peu «old school» pour la NBA d’aujourd’hui»

«Doc Rivers préfère les joueurs expérimentés. Après, même si Joël Embiid est souvent blessé, je ne vois pas Vincent Poirier particulièrement exposé cette saison. Le problème est le jeu au large. Dès que tu l’emmènes sur un Pick N Roll vers la ligne à trois points, il est battu par la vitesse de l’arrière adverse. C’est comme Tacko Fall, ces joueurs un peu lourds, pas rapides en déplacements défensifs, sont mis en mis difficulté avec le jeu moderne. Derrière Joel Embiid et Dwight Howard, il va peut-être jouer un peu plus qu’à Boston. C’est très similaire à Joffrey Lauvergne mais Vincent Poirier n’a pas eu d’opportunité, pas encore. C’est un joueur qui ne shoote pas de loin, un peu «old school» pour la NBA d’aujourd’hui».

Two-way contracts

Ces joueurs peuvent être appelés dans la première équipe mais doivent d’abord faire leurs preuves avec l’équipe réserve.

Axel Toupane, 28 ans : non conservé par les Warriors de Golden State. Il pourrait revenir en Europe ou intégrer l’équipe de G-League des Santa Cruz Warriors. «J’adore ce joueur très intelligent. Si l’équipe cherche un stoppeur défensif sur 3-4 minutes pour arrêter le scoreur arrière adverse, il est fait pour ce rôle-là».

Elie Okobo, 23 ans : non conservé par les Nets de Brooklyn, Elie Okobo devrait évoluer en G-League au sein des Long Island Nets. «Je trouve qu’il a du talent. Son jeu est un peu similaire à celui de Kilian Hayes. En NBA tout dépend de la situation où tu tombes».

Adam Mokoka, 22 ans : «Avec les Bulls, il a pu trouver un club qui avait besoin de lui et a fait fructifier cette opportunité. C’est fabuleux. Il a un Two-way c’est déjà bien et beaucoup de joueurs aimeraient être à sa place».

Killian Tillie, 22 ans : «Il est aussi en two way contract avec Memphis. Ça va être difficile. Il faudrait qu’il développe un petit shoot à trois points pour être un intérieur qui écarte le jeu. Il est un peu filiforme mais peut-être assez mobile pour défendre au loin. Tout dépend de lui et de la situation une nouvelle fois. Je ne sais s’il va avoir du temps de jeu».

Les joueurs non conservés par leur franchise

Ian Mahinmi, 34 ans : «Je ne serais pas surpris qu’il trouve une place. Il a fait ses preuves pendant de longues années. Il va sûrement signer pour le minimum. C’est le genre de profil qui plait beaucoup à des coaches comme Doc Rivers, qui aime bien les joueurs expérimentés qui savent faire deux, trois choses particulièrement bien. S’il ne joue pas du tout ça sent un peu la fin mais il a 34 ans et peut rendre des services dans la rotation intérieure et c’est un garçon positif dans le vestiaire. Toujours souriant et dans la NBA depuis plus de dix ans. Cette expérience vaut quelque chose pour beaucoup de coaches. Je parie qu’il va trouver un nouveau club. Je le verrai bien retourner à Indiana par exemple. Dans un club qui a des ambitions».

Jaylen Hoard, 21 ans : «Il avait un bon contact avec Portland mais il n’a pas été repris ailleurs pour le moment. Ça commence à faire beaucoup de joueurs avec le même profil, genre Okobo, Malédon et TLC. C’est un athlète avec des qualités. Je l’avais eu en interview et il sait qu’il a besoin de progresser à trois points pour exister. Une place en G-League ça serait déjà bien».