Le Français Thomas Heurtel laissé sur le tarmac en Turquie par Barcelone car il négocie avec le Real Madrid

«Une honte». L’international Français Thomas Heurtel a été laissé, mardi soir, à la porte de l’avion du FC Barcelone, à Istanbul (Turquie), car les dirigeants catalans ont appris que le meneur tricolore était en négociation pour rejoindre le rival du Real Madrid.

Le joueur de 31 ans est en conflit ouvert avec son coach lituanien Sarunas Jasikevicius, arrivé à la tête de l’équipe du Barça en juillet dernier, a rapporté L’Équipe. Un échange entre Heurtel et son compatriote de Fenerbahçe, Léo Westermann, était à l’étude.

Dans la journée de mardi, le club stambouliote a officialisé le départ de Westermann «par consentement mutuel». Mais aucune nouvelle de son arrivée à Barcelone ni de celle de Heurtel en Turquie. Dans le même temps, la rumeur d’une signature de ce dernier au Real Madrid prenait de l'ampleur.

D’après la presse espagnole, les dirigeants catalans, mis au courant de tractations entre Thomas Heurtel et le Real Madrid, ont décidé d’interrompre la rupture de contrat du joueur (il dispose d’une année plus une autre en Player option). Pire, après la défaite sur le parquet de l’Efes (86-79), à Istanbul, les décideurs barcelonais ont refusé à Heurtel l’accès à l’avion.

En pleine période de pandémie, le Français a été obligé de rentrer par ses propres moyens. D’après le Mundo Deportivo, Thomas Heurtel pourrait se retourner contre son club sur le terrain judiciaire.

Une décision qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, où l’attitude du Barça a énervé plusieurs joueurs. Ancien membre de la NBA mais aussi de Barcelone, le Français Kevin Séraphin veut offrir «un cerveau pour Noël» aux dirigeants du Barça. «Thomas vous a tant donné et vous le traitez comme ça», avait regretté plus tôt le pivot passé par les Wizards de Washington.

The fans are amazing but the front office are a brunch of followers ... I will offer them a brain for Christmas..

Le meneur du CSKA Moscou Mike James, auteur d’un match énorme à 31 points contre l’ASVEL mardi soir, s’est dit très déçu de Barcelone : «J'ai toujours regardé le Barça comme une des références en Euroligue mais si c'est bien vrai, c'est vraiment une honte».

I really wonder how they didn’t let him on the plane. I’ve always looked at Barca as one of the gold standards of euroleague but if this is what it seems/sounds like that’s a shame for real.

— Mike James (@TheNatural_05) December 22, 2020